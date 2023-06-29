Жители Тюменской области составили список новых мер поддержки, ради которых они согласны рожать детей

Чтобы решиться на пополнение в семье тюменцам нужно больше льгот и выплат от государства Фото: Анна Майорова © URA.RU

В случае, если власти не введут ряд новых мер поддержки семей, 76,9% женщин и 69,5% мужчин, проживающих в Тюменской области, не рассматривают возможность рождения детей в ближайшие несколько лет. Данные представлены в региональной программе по повышению рождаемости.

«В Тюменской области 76,9% женщин и 69,5% мужчин оценили как нулевую вероятность рождения ребенка в ближайшие 3-4 года, если власти не введут дополнительные меры поддержки семей. Респонденты озвучили, какие новые способы помощи они хотели бы получать», — говорится в программе по повышению рождаемости, утвержденной в регионе.

Так, в рейтинге, составленном жительницами Тюменской области, топ-3 мер поддержки выглядят так:

повышение пособий на ребенка до полутора лет;

существенное расширение направлений использования маткапитала;

повышение выплат на детей до трех лет.

Список направлений помощи, озвученный мужчинами, таков:

льготная ипотека для семей с несколькими детьми;

повышение пособий при рождении ребенка;

существенное расширение направлений использования маткапитала.

При этом меньше всего на решение рожать у женщин повлияет сокращение пенсионного возраста для мужчин, у которых несколько детей. У потенциальных отцов — улучшение качества работы учреждений бытового обслуживания.