Тюменцы отказались рожать детей без новых мер поддержки от властей. Список

Жители Тюменской области составили список новых мер поддержки, ради которых они согласны рожать детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, семья, коляска детская, парк, рождаемость, новорожденные, коляска с ребенком, прогулка с ребенком, прогулка с коляской
Чтобы решиться на пополнение в семье тюменцам нужно больше льгот и выплат от государства Фото:

В случае, если власти не введут ряд новых мер поддержки семей, 76,9% женщин и 69,5% мужчин, проживающих в Тюменской области, не рассматривают возможность рождения детей в ближайшие несколько лет. Данные представлены в региональной программе по повышению рождаемости.

«В Тюменской области 76,9% женщин и 69,5% мужчин оценили как нулевую вероятность рождения ребенка в ближайшие 3-4 года, если власти не введут дополнительные меры поддержки семей. Респонденты озвучили, какие новые способы помощи они хотели бы получать», — говорится в программе по повышению рождаемости, утвержденной в регионе.

Так, в рейтинге, составленном жительницами Тюменской области, топ-3 мер поддержки выглядят так:

  • повышение пособий на ребенка до полутора лет;
  • существенное расширение направлений использования маткапитала;
  • повышение выплат на детей до трех лет.

Список направлений помощи, озвученный мужчинами, таков:

  • льготная ипотека для семей с несколькими детьми;
  • повышение пособий при рождении ребенка;
  • существенное расширение направлений использования маткапитала.

При этом меньше всего на решение рожать у женщин повлияет сокращение пенсионного возраста для мужчин, у которых несколько детей. У потенциальных отцов — улучшение качества работы учреждений бытового обслуживания.

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В случае, если власти не введут ряд новых мер поддержки семей, 76,9% женщин и 69,5% мужчин, проживающих в Тюменской области, не рассматривают возможность рождения детей в ближайшие несколько лет. Данные представлены в региональной программе по повышению рождаемости. «В Тюменской области 76,9% женщин и 69,5% мужчин оценили как нулевую вероятность рождения ребенка в ближайшие 3-4 года, если власти не введут дополнительные меры поддержки семей. Респонденты озвучили, какие новые способы помощи они хотели бы получать», — говорится в программе по повышению рождаемости, утвержденной в регионе. Так, в рейтинге, составленном жительницами Тюменской области, топ-3 мер поддержки выглядят так: Список направлений помощи, озвученный мужчинами, таков: При этом меньше всего на решение рожать у женщин повлияет сокращение пенсионного возраста для мужчин, у которых несколько детей. У потенциальных отцов — улучшение качества работы учреждений бытового обслуживания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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