В случае, если власти не введут ряд новых мер поддержки семей, 76,9% женщин и 69,5% мужчин, проживающих в Тюменской области, не рассматривают возможность рождения детей в ближайшие несколько лет. Данные представлены в региональной программе по повышению рождаемости.
«В Тюменской области 76,9% женщин и 69,5% мужчин оценили как нулевую вероятность рождения ребенка в ближайшие 3-4 года, если власти не введут дополнительные меры поддержки семей. Респонденты озвучили, какие новые способы помощи они хотели бы получать», — говорится в программе по повышению рождаемости, утвержденной в регионе.
Так, в рейтинге, составленном жительницами Тюменской области, топ-3 мер поддержки выглядят так:
- повышение пособий на ребенка до полутора лет;
- существенное расширение направлений использования маткапитала;
- повышение выплат на детей до трех лет.
Список направлений помощи, озвученный мужчинами, таков:
- льготная ипотека для семей с несколькими детьми;
- повышение пособий при рождении ребенка;
- существенное расширение направлений использования маткапитала.
При этом меньше всего на решение рожать у женщин повлияет сокращение пенсионного возраста для мужчин, у которых несколько детей. У потенциальных отцов — улучшение качества работы учреждений бытового обслуживания.
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