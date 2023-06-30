Тюменских чиновников попросили заняться повышением рождаемости

Муниципалитетам Тюменской области поставили задачу увеличить число новорожденных
© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
За два года в Тюмени и нескольких других муниципалитетах должно вырасти общее число рожденных детей Фото:

Властям муниципальных образований Тюменской области рекомендовали разработать планы мероприятий для повышения рождаемости на их территориях. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Целевые значения с нарастающим итогом утвердили лишь для части городов и районов региона.

«Рекомендовать органам местного самоуправления утвердить программы „Повышение рождаемости“. Установить целевое значение показателя „Общее количество рождений“ согласно региональной программе», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Тюменской области.

В вышеназванной программе задача по постепенному увеличению рождаемости поставлена не для всех муниципалитетов. В число тех, от кого требуется нарастающий итог, вошли:

  • Тюмень — с 10 300 детей в 2023 году до 10 360 в 2025-м;
  • Ишим — с 535 до 540;
  • Тобольск — с 1 150 до 1 160;
  • Армизонский район — с 65 до 70;
  • Вагайский район — с 215 до 220;
  • Тобольский район — со 175 до 180;
  • Тюменский район — с 1 370 до 1 375;
  • Уватский район — со 180 до 185.

Кроме того, в целом по области поставлена задача снизить число абортов. В 2023 году на 1000 женщин фертильного возраста их должно быть не более 7,9, в 2025 — уже не более 7,7. При этом количество проведенных процедур ЭКО за счет ОМС должно вырасти с 1 446 до 1 482.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области растет число случаев бесплодия у мужчин. Также в регионе составили усредненный портрет беременной женщины, которая желает сделать аборт.

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Властям муниципальных образований Тюменской области рекомендовали разработать планы мероприятий для повышения рождаемости на их территориях. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Целевые значения с нарастающим итогом утвердили лишь для части городов и районов региона. «Рекомендовать органам местного самоуправления утвердить программы „Повышение рождаемости“. Установить целевое значение показателя „Общее количество рождений“ согласно региональной программе», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Тюменской области. В вышеназванной программе задача по постепенному увеличению рождаемости поставлена не для всех муниципалитетов. В число тех, от кого требуется нарастающий итог, вошли: Кроме того, в целом по области поставлена задача снизить число абортов. В 2023 году на 1000 женщин фертильного возраста их должно быть не более 7,9, в 2025 — уже не более 7,7. При этом количество проведенных процедур ЭКО за счет ОМС должно вырасти с 1 446 до 1 482. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области растет число случаев бесплодия у мужчин. Также в регионе составили усредненный портрет беременной женщины, которая желает сделать аборт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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