Тюменских чиновников попросили заняться повышением рождаемости

Властям муниципальных образований Тюменской области рекомендовали разработать планы мероприятий для повышения рождаемости на их территориях. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Целевые значения с нарастающим итогом утвердили лишь для части городов и районов региона.
«Рекомендовать органам местного самоуправления утвердить программы „Повышение рождаемости“. Установить целевое значение показателя „Общее количество рождений“ согласно региональной программе», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Тюменской области.
В вышеназванной программе задача по постепенному увеличению рождаемости поставлена не для всех муниципалитетов. В число тех, от кого требуется нарастающий итог, вошли:
- Тюмень — с 10 300 детей в 2023 году до 10 360 в 2025-м;
- Ишим — с 535 до 540;
- Тобольск — с 1 150 до 1 160;
- Армизонский район — с 65 до 70;
- Вагайский район — с 215 до 220;
- Тобольский район — со 175 до 180;
- Тюменский район — с 1 370 до 1 375;
- Уватский район — со 180 до 185.
Кроме того, в целом по области поставлена задача снизить число абортов. В 2023 году на 1000 женщин фертильного возраста их должно быть не более 7,9, в 2025 — уже не более 7,7. При этом количество проведенных процедур ЭКО за счет ОМС должно вырасти с 1 446 до 1 482.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области растет число случаев бесплодия у мужчин. Также в регионе составили усредненный портрет беременной женщины, которая желает сделать аборт.
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