30 июня 2023

Жителю Тюменской области грозит два года тюрьмы за кражу забора

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей в ЖК «Нагорный». Екатеринбург, забор, угмк застройщик, жк нагорный
Злоумышленника задержали с поличным сотрудники госавтоинспекции Фото:

Житель Заводоуковска (Тюменская область) может попасть в тюрьму на два года за кражу секций чугунного забора. Злоумышленника задержали с поличным сотрудники госавтоинспекции. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Сотрудники ГИБДД в ночное время на маршруте патрулирования остановили для проверки документов автомобиль. Заметив беспокойство водителя при беседе, полицейские приняли решение о проведении осмотра и обнаружили в багажнике авто секции чугунного забора. <…> Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Кража“. Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что мужчина признался в содеянном. Украденные секции забора он планировал сдать в пункт приема металлолома.

Ранее сообщалось, что в Тюмени был задержан мужчина за кражу спортивной одежды из сетевого магазина. Ранее судимый тюменец надел на себя вещи в магазине и ушел. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

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Житель Заводоуковска (Тюменская область) может попасть в тюрьму на два года за кражу секций чугунного забора. Злоумышленника задержали с поличным сотрудники госавтоинспекции. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону. «Сотрудники ГИБДД в ночное время на маршруте патрулирования остановили для проверки документов автомобиль. Заметив беспокойство водителя при беседе, полицейские приняли решение о проведении осмотра и обнаружили в багажнике авто секции чугунного забора. <…> Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Кража“. Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Уточняется, что мужчина признался в содеянном. Украденные секции забора он планировал сдать в пункт приема металлолома. Ранее сообщалось, что в Тюмени был задержан мужчина за кражу спортивной одежды из сетевого магазина. Ранее судимый тюменец надел на себя вещи в магазине и ушел. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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