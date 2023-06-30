Жителю Тюменской области грозит два года тюрьмы за кражу забора

01 июля 2023 в 03:11 Размер текста - 17 +

Злоумышленника задержали с поличным сотрудники госавтоинспекции Фото: Московец Илья © URA.RU Житель Заводоуковска (Тюменская область) может попасть в тюрьму на два года за кражу секций чугунного забора. Злоумышленника задержали с поличным сотрудники госавтоинспекции. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону. «Сотрудники ГИБДД в ночное время на маршруте патрулирования остановили для проверки документов автомобиль. Заметив беспокойство водителя при беседе, полицейские приняли решение о проведении осмотра и обнаружили в багажнике авто секции чугунного забора. <…> Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Кража“. Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Уточняется, что мужчина признался в содеянном. Украденные секции забора он планировал сдать в пункт приема металлолома. Ранее сообщалось, что в Тюмени был задержан мужчина за кражу спортивной одежды из сетевого магазина. Ранее судимый тюменец надел на себя вещи в магазине и ушел. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

Житель Заводоуковска (Тюменская область) может попасть в тюрьму на два года за кражу секций чугунного забора. Злоумышленника задержали с поличным сотрудники госавтоинспекции. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону. «Сотрудники ГИБДД в ночное время на маршруте патрулирования остановили для проверки документов автомобиль. Заметив беспокойство водителя при беседе, полицейские приняли решение о проведении осмотра и обнаружили в багажнике авто секции чугунного забора. <…> Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Кража“. Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Уточняется, что мужчина признался в содеянном. Украденные секции забора он планировал сдать в пункт приема металлолома. Ранее сообщалось, что в Тюмени был задержан мужчина за кражу спортивной одежды из сетевого магазина. Ранее судимый тюменец надел на себя вещи в магазине и ушел. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.