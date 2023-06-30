30 июня 2023

Курганскому губернатору подарили тюбетейку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй. Троицк, тюбетейка
Празднование Курганского Сабантуя проходит 1 июля 2023 года Фото:

Во время национального праздника «Курганский Сабантуй — 2023» представители Татарстана вручили тюбетейку губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Празднование проходит в ЦПКиО.

«По традиции губернатору Вадиму Шумкову представители Татарстана вручили тюбетейку», — сообщается в telegram-канале «Курган | Срочно и Точно». Подарок был сделан во время празднования «Курганского Сабантуя — 2023».

В празднике участвуют гости из Татарстана и Башкортостана, а также со всех округов Курганской области. На мероприятии проводятся конкурсы и турнир по национальной борьбе Куреш.

Губернатору Вадиму Шумкову подарили тюбетейку
Губернатору Вадиму Шумкову подарили тюбетейку

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Во время национального праздника «Курганский Сабантуй — 2023» представители Татарстана вручили тюбетейку губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Празднование проходит в ЦПКиО. «По традиции губернатору Вадиму Шумкову представители Татарстана вручили тюбетейку», — сообщается в telegram-канале «Курган | Срочно и Точно». Подарок был сделан во время празднования «Курганского Сабантуя — 2023». В празднике участвуют гости из Татарстана и Башкортостана, а также со всех округов Курганской области. На мероприятии проводятся конкурсы и турнир по национальной борьбе Куреш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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