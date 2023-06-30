Празднование Курганского Сабантуя проходит 1 июля 2023 года
Во время национального праздника «Курганский Сабантуй — 2023» представители Татарстана вручили тюбетейку губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Празднование проходит в ЦПКиО.
«По традиции губернатору Вадиму Шумкову представители Татарстана вручили тюбетейку», — сообщается в telegram-канале «Курган | Срочно и Точно». Подарок был сделан во время празднования «Курганского Сабантуя — 2023».
В празднике участвуют гости из Татарстана и Башкортостана, а также со всех округов Курганской области. На мероприятии проводятся конкурсы и турнир по национальной борьбе Куреш.
Губернатору Вадиму Шумкову подарили тюбетейку
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