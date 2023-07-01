Артисты любимого ансамбля губернатора Шумкова потратят миллионы на фильм о себе

Курганский ансамбль «Цветень» планирует потратить порядка 8 миллионов рублей на создание новой юбилейной программы, съемку биографического фильма и концерты. По словам артистов, их проект победил в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив.
«Мы выиграли новый грант Президентского фонда культурных инициатив. Проект „Ансамбль Цветень. Юбилейный концерт“ будет реализован на территории РФ с 1 августа 2023 по 30 июня 2024. Более 8 000 000 рублей пойдет на создание новой юбилейной программы, съемку биографического фильма, концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах», — указано на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».
«Цветень» является одним из любимых народных ансамблей губернатора региона Вадима Шумкова. Ранее стало известно, что музыкальный коллектив станет одним из хедлайнеров Бажовского фестиваля в Челябинской области. Масштабный праздник ежегодно объединяет более 500 мастеров традиционных промыслов и ремесел, а также более 200 творческих коллективов.
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