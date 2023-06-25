25 июня 2023

«Ариэль», «Малахит» и «Цветень» станут хедлайнерами Бажовского фестиваля в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, ариэль
Ансамбль «Ариэль» давно стал визитной карточкой Челябинской области Фото:

Музыкальные коллективы «Ариэль», «Цветень» и «Малахит» станут хедлайнерами Бажовского фестиваля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

«Около села Демарино Пластовского района с 30 июня по 2 июля пройдет Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Масштабное мероприятие ежегодно объединяет более 500 мастеров традиционных промыслов и ремесел, более 200 творческих коллективов народного творчества. На главной сцене традиционно выступят ансамбль „Ариэль“ и государственный оркестр народных инструментов „Малахит“, а также ансамбль „Цветень“ из Кургана», — сообщили в пресс-службе.

В программе — более 150 мастер-классов ремесленников со всей России. Гостей фестиваля ждут 25 подворий русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. На фестивале также пройдет конкурс игровых программ для детей и взрослых.

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Музыкальные коллективы «Ариэль», «Цветень» и «Малахит» станут хедлайнерами Бажовского фестиваля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области. «Около села Демарино Пластовского района с 30 июня по 2 июля пройдет Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Масштабное мероприятие ежегодно объединяет более 500 мастеров традиционных промыслов и ремесел, более 200 творческих коллективов народного творчества. На главной сцене традиционно выступят ансамбль „Ариэль“ и государственный оркестр народных инструментов „Малахит“, а также ансамбль „Цветень“ из Кургана», — сообщили в пресс-службе. В программе — более 150 мастер-классов ремесленников со всей России. Гостей фестиваля ждут 25 подворий русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. На фестивале также пройдет конкурс игровых программ для детей и взрослых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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