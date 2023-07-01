Курганцы пожаловались на опасные деревья, из-за которых ломаются машины

02 июля 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Горожане просят подрезать тополя у дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ветки старых деревьев возле дома №41 на проспекте Конституции в Кургане после сильного ветра и дождя при падении ломают машины. Об этом рассказали местные жители. «Стоят больше старые тополя, ветки которых свисают в опасной близости к окнам дома и карнизу магазина. Каждый раз, когда идет дождь и дует сильный ветер, ветки падают на машины и тротуар. Требуется срочная подрезка, а некоторых деревьев — выпилка во избежание большого ущерба», — жалоба курганцев опубликована на портале «Обратись». В департаменте развития городского хозяйства ответили, что обследование деревьев уже произведено. Специалисты выяснили, что возле указанного дома растут тополя и клены, которые «находятся в угнетенном состоянии и нуждаются в обрезке». В сообщении говорится, что соответствующие работы включены в график, при этом конкретные даты не раскрываются.

Ветки старых деревьев возле дома №41 на проспекте Конституции в Кургане после сильного ветра и дождя при падении ломают машины. Об этом рассказали местные жители. «Стоят больше старые тополя, ветки которых свисают в опасной близости к окнам дома и карнизу магазина. Каждый раз, когда идет дождь и дует сильный ветер, ветки падают на машины и тротуар. Требуется срочная подрезка, а некоторых деревьев — выпилка во избежание большого ущерба», — жалоба курганцев опубликована на портале «Обратись». В департаменте развития городского хозяйства ответили, что обследование деревьев уже произведено. Специалисты выяснили, что возле указанного дома растут тополя и клены, которые «находятся в угнетенном состоянии и нуждаются в обрезке». В сообщении говорится, что соответствующие работы включены в график, при этом конкретные даты не раскрываются.