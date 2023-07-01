В Тюменской области из-за столкновения автомобиля с информационным щитом погибла пассажирка

02 июля 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области на шестом километре Старотобольском тракта автомобиль «Лада Гранта» въехал в информационный щит из-за помехи, созданной водителем встречного автомобиля «Киа». По информации областного ГИБДД в соцсети, в результате ДТП погибла пассажирка пострадавшего автомобиля. «Трагедия на 6-м километре Старотобольского тракта под Тюменью. Предварительно, водитель автомобиля „Киа“, поворачивая, создал помеху „Ладе Гранта“ которой управляла 40-летняя водитель. „Лада“ въехала в информационный щит. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка „Лады“», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель автомобиля «Лада Гранта» доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что в аварии в тюменском селе Юргинском погибли водитель и сбитый им пешеход. Из-за ДТП движение на трассе затруднено.

В Тюменской области на шестом километре Старотобольском тракта автомобиль «Лада Гранта» въехал в информационный щит из-за помехи, созданной водителем встречного автомобиля «Киа». По информации областного ГИБДД в соцсети, в результате ДТП погибла пассажирка пострадавшего автомобиля. «Трагедия на 6-м километре Старотобольского тракта под Тюменью. Предварительно, водитель автомобиля „Киа“, поворачивая, создал помеху „Ладе Гранта“ которой управляла 40-летняя водитель. „Лада“ въехала в информационный щит. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка „Лады“», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель автомобиля «Лада Гранта» доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что в аварии в тюменском селе Юргинском погибли водитель и сбитый им пешеход. Из-за ДТП движение на трассе затруднено.