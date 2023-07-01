01 июля 2023
30 июня 2023

В Тюменской области из-за столкновения автомобиля с информационным щитом погибла пассажирка

© Служба новостей «URA.RU»
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Регулировщик дорожного движения. Курган, регулировщик дорожного движения, дпс, регулировщик движения
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП Фото:

В Тюменской области на шестом километре Старотобольском тракта автомобиль «Лада Гранта» въехал в информационный щит из-за помехи, созданной водителем встречного автомобиля «Киа». По информации областного ГИБДД в соцсети, в результате ДТП погибла пассажирка пострадавшего автомобиля.

«Трагедия на 6-м километре Старотобольского тракта под Тюменью. Предварительно, водитель автомобиля „Киа“, поворачивая, создал помеху „Ладе Гранта“ которой управляла 40-летняя водитель. „Лада“ въехала в информационный щит. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка „Лады“», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель автомобиля «Лада Гранта» доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что в аварии в тюменском селе Юргинском погибли водитель и сбитый им пешеход. Из-за ДТП движение на трассе затруднено.

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В Тюменской области на шестом километре Старотобольском тракта автомобиль «Лада Гранта» въехал в информационный щит из-за помехи, созданной водителем встречного автомобиля «Киа». По информации областного ГИБДД в соцсети, в результате ДТП погибла пассажирка пострадавшего автомобиля. «Трагедия на 6-м километре Старотобольского тракта под Тюменью. Предварительно, водитель автомобиля „Киа“, поворачивая, создал помеху „Ладе Гранта“ которой управляла 40-летняя водитель. „Лада“ въехала в информационный щит. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка „Лады“», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель автомобиля «Лада Гранта» доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что в аварии в тюменском селе Юргинском погибли водитель и сбитый им пешеход. Из-за ДТП движение на трассе затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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