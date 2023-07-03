Владимир Архипов отвечал за экономику региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Причиной увольнения бывшего замгубернатора Курганской области Владимира Архипова стали массовые жалобы местных жителей на общественный транспорт после начала транспортной реформы. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с руководством региона.

«В Москве заметили, что курганцы с начала транспортной реформы уже полгода массово жалуются на проблемы с автобусами, на что в жесткой форме указали руководству региона. Уволив Архипова, курганские чиновники показали федеральным властям, что нашли виновника провала реформы и наказали его», — рассказал источник.

По данным другого источника, связанного с властями, увольнение случилось из-за расхождения взглядов Архипова с позицией губернатора Вадима Шумкова. При этом источники отмечают, что Архипов ушел с чувством благодарности за годы совместной работы.

Архипова отправили в отставку 27 июня. Его место занял Сергей Гаврин, который был и. о. директора областного департамента финансов. После увольнения Архипов заявил, что спустя 15 лет работы чиновником решил оставить госслужбу.

Транспортную реформу запустили в Кургане в начале 2023 года. По задумке авторов, 40 маршрутов, для которых перевозчики закупают новые комфортабельные автобусы и оставляют стоимость проезда в 30 рублей, заменят 51 старый. Но уже за первую неделю местные жители отправили сотни жалоб, связанных с движением автобусов. До сих пор некоторые горожане жалуются, что подолгу не могут дождаться нужного автобуса. В конце июня губернатор Вадим Шумков от имени мэра Кургана Елены Ситниковой принес горожанам извинения за неудобства, которые доставила реформа.