В Тюменской облдуме отметят юбилей парламента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
Тюменская облдума отметит в апреле 2024 года 30-летний юбилей Фото:

В апреле 2024 года в Тюменской областной думе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею регионального парламента. Постановление об этом опубликовано на сайте облдумы.

«Праздничные мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования Тюменской областной думы. Апрель 2024 года», — указано в документе. Согласно приведенной информации, за мероприятия будет в том числе отвечать департамент культуры Тюменской области.

Кроме того, в это же время спикер облдумы Фуат Сайфитдинов проведет прием бывших депутатов регпарламента. На мероприятие также пригласят ветеранов аппарата областной думы.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В апреле 2024 года в Тюменской областной думе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею регионального парламента. Постановление об этом опубликовано на сайте облдумы. «Праздничные мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования Тюменской областной думы. Апрель 2024 года», — указано в документе. Согласно приведенной информации, за мероприятия будет в том числе отвечать департамент культуры Тюменской области. Кроме того, в это же время спикер облдумы Фуат Сайфитдинов проведет прием бывших депутатов регпарламента. На мероприятие также пригласят ветеранов аппарата областной думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...