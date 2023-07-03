В Тюменской облдуме отметят юбилей парламента

Тюменская облдума отметит в апреле 2024 года 30-летний юбилей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В апреле 2024 года в Тюменской областной думе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею регионального парламента. Постановление об этом опубликовано на сайте облдумы.

«Праздничные мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования Тюменской областной думы. Апрель 2024 года», — указано в документе. Согласно приведенной информации, за мероприятия будет в том числе отвечать департамент культуры Тюменской области.

Кроме того, в это же время спикер облдумы Фуат Сайфитдинов проведет прием бывших депутатов регпарламента. На мероприятие также пригласят ветеранов аппарата областной думы.