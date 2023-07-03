В Тюменской облдуме отметят юбилей парламента

Тюменская облдума отметит в апреле 2024 года 30-летний юбилей
В апреле 2024 года в Тюменской областной думе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею регионального парламента. Постановление об этом опубликовано на сайте облдумы.
«Праздничные мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования Тюменской областной думы. Апрель 2024 года», — указано в документе. Согласно приведенной информации, за мероприятия будет в том числе отвечать департамент культуры Тюменской области.
Кроме того, в это же время спикер облдумы Фуат Сайфитдинов проведет прием бывших депутатов регпарламента. На мероприятие также пригласят ветеранов аппарата областной думы.
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