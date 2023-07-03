Бывший глава изолятора в Курганской области заставил пересчитать свою пенсию

04 июля 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Экс-начальник ИВС в суде добился перерасчета льготной пенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юргамышский районный суд обязал местный отдел полиции пересчитать пенсию бывшему начальнику изолятора временного содержания (ИВС) ОВД по Мишкинскому району Курганской области и включить в стаж льготный период работы. Судебное решение опубликовано на сайте ведомства. «Суд решил обязать МО МВД „Юргамышский“ засчитать ФИО1 <…> в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении (из расчета один месяц службы за полтора месяца) период службы в должности начальника ИВС», — указано в документе. Судьей выступала Наталья Кузьмина. При выходе на пенсию мужчине насчитали льготный стаж в размере 8 месяцев и 26 дней (в календарном исчислении 23 года 6 месяцев и 2 дня). После рассмотрения представленных истцом доказательств суд решил, что спорное время также должно быть включено в льготный стаж бывшему силовику. В прошлом году бывшему водителю шадринской полиции в суде удалось добиться перерасчета пенсии. Тогда в стаж жителя региона не были включены несколько десятков льготных месяцев.

Юргамышский районный суд обязал местный отдел полиции пересчитать пенсию бывшему начальнику изолятора временного содержания (ИВС) ОВД по Мишкинскому району Курганской области и включить в стаж льготный период работы. Судебное решение опубликовано на сайте ведомства. «Суд решил обязать МО МВД „Юргамышский“ засчитать ФИО1 <…> в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении (из расчета один месяц службы за полтора месяца) период службы в должности начальника ИВС», — указано в документе. Судьей выступала Наталья Кузьмина. При выходе на пенсию мужчине насчитали льготный стаж в размере 8 месяцев и 26 дней (в календарном исчислении 23 года 6 месяцев и 2 дня). После рассмотрения представленных истцом доказательств суд решил, что спорное время также должно быть включено в льготный стаж бывшему силовику. В прошлом году бывшему водителю шадринской полиции в суде удалось добиться перерасчета пенсии. Тогда в стаж жителя региона не были включены несколько десятков льготных месяцев.