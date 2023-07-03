Бывший глава изолятора в Курганской области заставил пересчитать свою пенсию

Юргамышский районный суд обязал местный отдел полиции пересчитать пенсию бывшему начальнику изолятора временного содержания (ИВС) ОВД по Мишкинскому району Курганской области и включить в стаж льготный период работы. Судебное решение опубликовано на сайте ведомства.
«Суд решил обязать МО МВД „Юргамышский“ засчитать ФИО1 <…> в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении (из расчета один месяц службы за полтора месяца) период службы в должности начальника ИВС», — указано в документе. Судьей выступала Наталья Кузьмина.
При выходе на пенсию мужчине насчитали льготный стаж в размере 8 месяцев и 26 дней (в календарном исчислении 23 года 6 месяцев и 2 дня). После рассмотрения представленных истцом доказательств суд решил, что спорное время также должно быть включено в льготный стаж бывшему силовику.
В прошлом году бывшему водителю шадринской полиции в суде удалось добиться перерасчета пенсии. Тогда в стаж жителя региона не были включены несколько десятков льготных месяцев.
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