Суд вынес приговор тюменцу, который изнасиловал жену знакомого

Мужчину приговорили к трем годам колонии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Исетском районном суде (Тюменская область) осудили тюменца, который в марте этого года изнасиловал жену своего знакомого. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона, мужчина в итоге признал свою вину и принес извинения пострадавшей.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда с учетом уже выплаченных денежных средств в сумме 275 000 рублей», — сообщили в пресс-службе объединения. Однако там уточнили, что приговор еще может быть обжалован.

Изначально мужчина отрицал свою вину, однако в ходе дела признался в содеянном, извинился перед женщиной и «частично загладил моральный вред». Потерпевшая приняла извинения, но в суде попросила наказать обвиняемого по всей строгости.

Ранее URA.RU сообщало, что 47-летний мужчина был взят под стражу в марте этого года. Его обвинили в изнасиловании 31-летней женщины, муж которой находился в этот момент на работе.