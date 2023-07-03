03 июля 2023

Мэр Тюмени Кухарук встретился с Путиным в Кремле

Глава Тюмени Кухарук встретился с Путиным в честь окончания школы губернаторов РАНХиГС
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, кухарук руслан, депутат городской думы
Руслан Кухарук попал на встречу с Путиным в честь окончания школы губернаторов Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук встретился с Путиным в Кремле в честь окончания школы губернаторов РАНХиГС. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. Подтверждающая информация опубликована на официальном сайте Кремля.

На встрече с выпускниками школы губернаторов президент обратил внимание на большие карьерные перспективы участников. «С 2017 года, пока реализуется эта программа, 50 ее участников действительно стали главами регионов. Более двухсот ваших коллег получили новые назначения», — поделился глава государства с выпускниками.

По данным агентства, учеба уже принесла главе Тюмени Кухаруку определенные преференции: в ноябре 2022 года, благодаря участию в образовательной программе, его избрали сопредседателем Всероссийской ассоциации местного самоуправления. После окончания курса слухи о скором повышении градоначальника кратно увеличатся в тюменской политтусовке. Однако сам Кухарук намерен вновь избраться в мэры Тюмени в октябре.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук встретился с Путиным в Кремле в честь окончания школы губернаторов РАНХиГС. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. Подтверждающая информация опубликована на официальном сайте Кремля. На встрече с выпускниками школы губернаторов президент обратил внимание на большие карьерные перспективы участников. «С 2017 года, пока реализуется эта программа, 50 ее участников действительно стали главами регионов. Более двухсот ваших коллег получили новые назначения», — поделился глава государства с выпускниками. По данным агентства, учеба уже принесла главе Тюмени Кухаруку определенные преференции: в ноябре 2022 года, благодаря участию в образовательной программе, его избрали сопредседателем Всероссийской ассоциации местного самоуправления. После окончания курса слухи о скором повышении градоначальника кратно увеличатся в тюменской политтусовке. Однако сам Кухарук намерен вновь избраться в мэры Тюмени в октябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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