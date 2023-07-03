Мэр Тюмени Кухарук встретился с Путиным в Кремле

Глава Тюмени Кухарук встретился с Путиным в честь окончания школы губернаторов РАНХиГС

04 июля 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук попал на встречу с Путиным в честь окончания школы губернаторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук встретился с Путиным в Кремле в честь окончания школы губернаторов РАНХиГС. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. Подтверждающая информация опубликована на официальном сайте Кремля. На встрече с выпускниками школы губернаторов президент обратил внимание на большие карьерные перспективы участников. «С 2017 года, пока реализуется эта программа, 50 ее участников действительно стали главами регионов. Более двухсот ваших коллег получили новые назначения», — поделился глава государства с выпускниками. По данным агентства, учеба уже принесла главе Тюмени Кухаруку определенные преференции: в ноябре 2022 года, благодаря участию в образовательной программе, его избрали сопредседателем Всероссийской ассоциации местного самоуправления. После окончания курса слухи о скором повышении градоначальника кратно увеличатся в тюменской политтусовке. Однако сам Кухарук намерен вновь избраться в мэры Тюмени в октябре.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук встретился с Путиным в Кремле в честь окончания школы губернаторов РАНХиГС. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. Подтверждающая информация опубликована на официальном сайте Кремля. На встрече с выпускниками школы губернаторов президент обратил внимание на большие карьерные перспективы участников. «С 2017 года, пока реализуется эта программа, 50 ее участников действительно стали главами регионов. Более двухсот ваших коллег получили новые назначения», — поделился глава государства с выпускниками. По данным агентства, учеба уже принесла главе Тюмени Кухаруку определенные преференции: в ноябре 2022 года, благодаря участию в образовательной программе, его избрали сопредседателем Всероссийской ассоциации местного самоуправления. После окончания курса слухи о скором повышении градоначальника кратно увеличатся в тюменской политтусовке. Однако сам Кухарук намерен вновь избраться в мэры Тюмени в октябре.