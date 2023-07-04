На место оперативно прибыли пожарные Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В районе деревни Дударева (Тюменский район), в микрорайоне Московский дворик, загорелась маршрутка. Об этом в чатах сообщают жители близлежащих домов.

«За лесом, в „Московском дворике“, загорелась маршрутка. Уже почти потушили», — пишут жители домов вблизи деревни Дударева Тюменского района.

В чатах соседей тюменцы сообщают, что перед тем, как начался пожар, они слышали громкий хлопок. Получить оперативный комментарий от управления МЧС региона не удалось: на звонки журналиста там не ответили.

Обновлено (04.07.2023, 19:53). Как сообщили в противопожарной службе региона, пострадавших в ЧП нет.