В микрорайоне под Тюменью сгорела маршрутка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожарная машина, пожар, тушение пожара, пожарные
На место оперативно прибыли пожарные Фото:

В районе деревни Дударева (Тюменский район), в микрорайоне Московский дворик, загорелась маршрутка. Об этом в чатах сообщают жители близлежащих домов.

«За лесом, в „Московском дворике“, загорелась маршрутка. Уже почти потушили», — пишут жители домов вблизи деревни Дударева Тюменского района.

В чатах соседей тюменцы сообщают, что перед тем, как начался пожар, они слышали громкий хлопок. Получить оперативный комментарий от управления МЧС региона не удалось: на звонки журналиста там не ответили.

Обновлено (04.07.2023, 19:53). Как сообщили в противопожарной службе региона, пострадавших в ЧП нет.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе деревни Дударева (Тюменский район), в микрорайоне Московский дворик, загорелась маршрутка. Об этом в чатах сообщают жители близлежащих домов. «За лесом, в „Московском дворике“, загорелась маршрутка. Уже почти потушили», — пишут жители домов вблизи деревни Дударева Тюменского района. В чатах соседей тюменцы сообщают, что перед тем, как начался пожар, они слышали громкий хлопок. Получить оперативный комментарий от управления МЧС региона не удалось: на звонки журналиста там не ответили. Обновлено (04.07.2023, 19:53). Как сообщили в противопожарной службе региона, пострадавших в ЧП нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...