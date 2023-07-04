В ЯНАО наказали экс-чиновницу, которая премировала себя и коллег на 33 млн рублей

Бывшему руководителю государственного учреждения «Центр олимпийской подготовки» в Новом Уренгое (ЯНАО), которая незаконно выписывала себе и коллегам премии на десятки миллионов, назначили наказание. Об этом сообщили в окружном следственном комитете.
«Своими преступными действиями директор причинила ГАУ ЯНАО „Центр олимпийской подготовки“ имущественный ущерб в особо крупном размере. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года условного лишения свободы и штрафа в размере 500 тысяч рублей, а также с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что экс-чиновница пользовалась своим служебным положением и выписывала премии. Обвиняемая потратила более 33 миллионов рублей на премии себе и своим подчиненным.
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