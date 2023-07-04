04 июля 2023
03 июля 2023

В ЯНАО наказали экс-чиновницу, которая премировала себя и коллег на 33 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
Бывшая чиновница выписала премии на десятки миллионов рублей Фото:

Бывшему руководителю государственного учреждения «Центр олимпийской подготовки» в Новом Уренгое (ЯНАО), которая незаконно выписывала себе и коллегам премии на десятки миллионов, назначили наказание. Об этом сообщили в окружном следственном комитете.

«Своими преступными действиями директор причинила ГАУ ЯНАО „Центр олимпийской подготовки“ имущественный ущерб в особо крупном размере. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года условного лишения свободы и штрафа в размере 500 тысяч рублей, а также с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-чиновница пользовалась своим служебным положением и выписывала премии. Обвиняемая потратила более 33 миллионов рублей на премии себе и своим подчиненным.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему руководителю государственного учреждения «Центр олимпийской подготовки» в Новом Уренгое (ЯНАО), которая незаконно выписывала себе и коллегам премии на десятки миллионов, назначили наказание. Об этом сообщили в окружном следственном комитете. «Своими преступными действиями директор причинила ГАУ ЯНАО „Центр олимпийской подготовки“ имущественный ущерб в особо крупном размере. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года условного лишения свободы и штрафа в размере 500 тысяч рублей, а также с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что экс-чиновница пользовалась своим служебным положением и выписывала премии. Обвиняемая потратила более 33 миллионов рублей на премии себе и своим подчиненным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...