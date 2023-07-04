Тюменцам стало сложнее попасть в Казахстан

В Тюмени сократили число автобусных рейсов до Казахстана и повысили цены на билеты

05 июля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Отправиться в Петропавловск из Тюмени теперь можно лишь дважды в день и по более дорогой цене Фото: Сергей Русанов © URA.RU Число автобусных рейсов из Тюмени в Петропавловск (Казахстан) уменьшили с трех до двух, а стоимость билетов увеличили на 11%. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщило «Тобольское ПАТП». «Изменение графика движения между Тюменью и Петропавловском (Республика Казахстан). Временно отменяется автобус с отправлением в 19:40 из Тюмени и в 20:30 из Петропавловска на следующий день», — говорится в сообщении компании. Ездить в Петропавловск продолжат два других маршрута. Из Тюмени они отбывают в 8:30 и 22:40. При этом цена проезда выросла: сейчас билет стоит 1 500 рублей, тогда как еще в середине июня его можно было купить за 1 350 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцам стало проще уехать из Казахстана. Новый рейс из Караганды в Тюмень запустили в конце мая.

Число автобусных рейсов из Тюмени в Петропавловск (Казахстан) уменьшили с трех до двух, а стоимость билетов увеличили на 11%. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщило «Тобольское ПАТП». «Изменение графика движения между Тюменью и Петропавловском (Республика Казахстан). Временно отменяется автобус с отправлением в 19:40 из Тюмени и в 20:30 из Петропавловска на следующий день», — говорится в сообщении компании. Ездить в Петропавловск продолжат два других маршрута. Из Тюмени они отбывают в 8:30 и 22:40. При этом цена проезда выросла: сейчас билет стоит 1 500 рублей, тогда как еще в середине июня его можно было купить за 1 350 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцам стало проще уехать из Казахстана. Новый рейс из Караганды в Тюмень запустили в конце мая.