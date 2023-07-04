04 июля 2023

Тюменцам стало сложнее попасть в Казахстан

В Тюмени сократили число автобусных рейсов до Казахстана и повысили цены на билеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Санкт-Петербург, межгород, автобусный тур, пассажиры автобуса
Отправиться в Петропавловск из Тюмени теперь можно лишь дважды в день и по более дорогой цене Фото:

Число автобусных рейсов из Тюмени в Петропавловск (Казахстан) уменьшили с трех до двух, а стоимость билетов увеличили на 11%. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщило «Тобольское ПАТП».

«Изменение графика движения между Тюменью и Петропавловском (Республика Казахстан). Временно отменяется автобус с отправлением в 19:40 из Тюмени и в 20:30 из Петропавловска на следующий день», — говорится в сообщении компании.

Ездить в Петропавловск продолжат два других маршрута. Из Тюмени они отбывают в 8:30 и 22:40. При этом цена проезда выросла: сейчас билет стоит 1 500 рублей, тогда как еще в середине июня его можно было купить за 1 350 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцам стало проще уехать из Казахстана. Новый рейс из Караганды в Тюмень запустили в конце мая.

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Число автобусных рейсов из Тюмени в Петропавловск (Казахстан) уменьшили с трех до двух, а стоимость билетов увеличили на 11%. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщило «Тобольское ПАТП». «Изменение графика движения между Тюменью и Петропавловском (Республика Казахстан). Временно отменяется автобус с отправлением в 19:40 из Тюмени и в 20:30 из Петропавловска на следующий день», — говорится в сообщении компании. Ездить в Петропавловск продолжат два других маршрута. Из Тюмени они отбывают в 8:30 и 22:40. При этом цена проезда выросла: сейчас билет стоит 1 500 рублей, тогда как еще в середине июня его можно было купить за 1 350 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцам стало проще уехать из Казахстана. Новый рейс из Караганды в Тюмень запустили в конце мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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