Тюменские власти нашли способ уменьшить дефицит медиков в больницах

В Тюменской области хотят ввести стипендии для студентов ссузов, которые обучаются на медицинских специальностях и заключат договоры о целевом обучении для последующей работы в больницах региона. Соответствующие поправки разработаны департаментом здравоохранения области.
«Настоящий проект разработан в целях расширения перечня обучающихся, которым могут быть предоставлены меры поддержки в период обучения. В связи с возрастающим дефицитом среднего медперсонала и отрицательной динамики численности средних медицинских работников в медицинских организациях Тюменской области, в перечень получателей предлагается включить студентов, обучающихся по программам среднего профобразования и заключивших договор о целевом обучении», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства Тюменской области.
Для студентов ссузов, которые обяжутся после окончания учебы работать в больницах региона, планируют ввести ежемесячную стипендию. Она составит 2 000 рублей. В настоящее время материальную помощь ежемесячно получают лишь те целевики-медики, которые учатся в вузах.
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