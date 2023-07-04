Тюменские власти нашли способ уменьшить дефицит медиков в больницах

В Тюменской области хотят ввести целевые стипендии для студентов-медиков в ссузах

05 июля 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Студентам-целевикам хотят платить по 2 000 рублей в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области хотят ввести стипендии для студентов ссузов, которые обучаются на медицинских специальностях и заключат договоры о целевом обучении для последующей работы в больницах региона. Соответствующие поправки разработаны департаментом здравоохранения области. «Настоящий проект разработан в целях расширения перечня обучающихся, которым могут быть предоставлены меры поддержки в период обучения. В связи с возрастающим дефицитом среднего медперсонала и отрицательной динамики численности средних медицинских работников в медицинских организациях Тюменской области, в перечень получателей предлагается включить студентов, обучающихся по программам среднего профобразования и заключивших договор о целевом обучении», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства Тюменской области. Для студентов ссузов, которые обяжутся после окончания учебы работать в больницах региона, планируют ввести ежемесячную стипендию. Она составит 2 000 рублей. В настоящее время материальную помощь ежемесячно получают лишь те целевики-медики, которые учатся в вузах.

В Тюменской области хотят ввести стипендии для студентов ссузов, которые обучаются на медицинских специальностях и заключат договоры о целевом обучении для последующей работы в больницах региона. Соответствующие поправки разработаны департаментом здравоохранения области. «Настоящий проект разработан в целях расширения перечня обучающихся, которым могут быть предоставлены меры поддержки в период обучения. В связи с возрастающим дефицитом среднего медперсонала и отрицательной динамики численности средних медицинских работников в медицинских организациях Тюменской области, в перечень получателей предлагается включить студентов, обучающихся по программам среднего профобразования и заключивших договор о целевом обучении», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства Тюменской области. Для студентов ссузов, которые обяжутся после окончания учебы работать в больницах региона, планируют ввести ежемесячную стипендию. Она составит 2 000 рублей. В настоящее время материальную помощь ежемесячно получают лишь те целевики-медики, которые учатся в вузах.