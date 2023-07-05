05 июля 2023

В Тюменской области ищут худощавого мужчину, который ушел из дома и пропал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Мужчина ушел из дома 3 июля и не вернулся Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пропал Виктор Учаев 1972 года рождения. Мужчина на вид худощавого телосложения ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

«В Тобольске пропал Виктор Учаев 1972 года рождения. Мужчина ушел из дома 3 июля. Неизвестно, в какой одежде он был. На вид ему 50 лет, рост 160 сантиметров, у него голубые глаза, прямые светло-русые волосы, короткая стрижка», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Белая Сова-Тюмень».

Волонтеры просят сообщить им, если вы узнаете какую-либо информацию о Викторе Александровиче. Можно позвонить по телефону: 02/102 полиция. Еще можно сообщить в МО МВД России «Тобольский»: +7 (3456) 25-23-70 или волонтерам: 8-932-32-39-911.

Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) пропал Виктор Учаев 1972 года рождения. Мужчина на вид худощавого телосложения ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень». «В Тобольске пропал Виктор Учаев 1972 года рождения. Мужчина ушел из дома 3 июля. Неизвестно, в какой одежде он был. На вид ему 50 лет, рост 160 сантиметров, у него голубые глаза, прямые светло-русые волосы, короткая стрижка», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Белая Сова-Тюмень». Волонтеры просят сообщить им, если вы узнаете какую-либо информацию о Викторе Александровиче. Можно позвонить по телефону: 02/102 полиция. Еще можно сообщить в МО МВД России «Тобольский»: +7 (3456) 25-23-70 или волонтерам: 8-932-32-39-911.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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