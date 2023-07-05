В Тюменской области ищут худощавого мужчину, который ушел из дома и пропал. Фото

06 июля 2023 в 03:39 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 3 июля и не вернулся Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) пропал Виктор Учаев 1972 года рождения. Мужчина на вид худощавого телосложения ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень». «В Тобольске пропал Виктор Учаев 1972 года рождения. Мужчина ушел из дома 3 июля. Неизвестно, в какой одежде он был. На вид ему 50 лет, рост 160 сантиметров, у него голубые глаза, прямые светло-русые волосы, короткая стрижка», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Белая Сова-Тюмень». Волонтеры просят сообщить им, если вы узнаете какую-либо информацию о Викторе Александровиче. Можно позвонить по телефону: 02/102 полиция. Еще можно сообщить в МО МВД России «Тобольский»: +7 (3456) 25-23-70 или волонтерам: 8-932-32-39-911. Фото: поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

В Тобольске (Тюменская область) пропал Виктор Учаев 1972 года рождения. Мужчина на вид худощавого телосложения ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень». «В Тобольске пропал Виктор Учаев 1972 года рождения. Мужчина ушел из дома 3 июля. Неизвестно, в какой одежде он был. На вид ему 50 лет, рост 160 сантиметров, у него голубые глаза, прямые светло-русые волосы, короткая стрижка», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Белая Сова-Тюмень». Волонтеры просят сообщить им, если вы узнаете какую-либо информацию о Викторе Александровиче. Можно позвонить по телефону: 02/102 полиция. Еще можно сообщить в МО МВД России «Тобольский»: +7 (3456) 25-23-70 или волонтерам: 8-932-32-39-911.