В центре Кургана продают помещения бывшей детской поликлиники

Помещение выставленное на продажу в Кургане имеет площадь 254,9 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане по улице Томина продают помещение, где ранее располагалось отделение детской поликлиники. Об этом пишет департамент имущественных и земельных отношений Курганской области на своем сайте.

«Предлагаем к покупке помещение в центре города Кургана, улица Томина, дом 106. Площадь помещения — 254,9 квадратных метра. Стоимость 10 974 465 рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Помещение с косметическим ремонтом занимает весь торец здания на первом этаже. Имеет две входные группы и парковочные места. Ранее власти объясняли продажу помещений бывших поликлиник вводом в эксплуатацию нового здания ГБУ «Курганская детская поликлиника» по адресу: 7-й микрорайон, строение 3. «По адресу ул. Томина, д. 106 располагалась административно-хозяйственная служба, которая переехала в здание поликлиники по ул. Коли Мяготина, д. 114», — уточняли в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что депутат Курганской облдумы Наталья Воробьева призывала коллег отказаться от предложения местного правительства продать три здания, которые принадлежали депздраву. Всего пять депутатов из 34 проголосовали против внесения изменений в план приватизации.