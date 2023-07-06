Иностранцам стало проще попасть к врачам Центра Илизарова в Кургане

Курганский медцентр имени Илизарова запустил онлайн-консультации для россиян и иностранцев

07 июля 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Курганский медцентр запустил дистанционные консультации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганского медицинского центра травматологии и ортопедии имени Илизарова запустили дистанционные консультации для иностранных граждан и жителей России. О новом сервисе сообщается на сайте организации. «Получить заочную консультацию ведущих специалистов страны по травматологии и ортопедии, нейрохирургии и нейроортопедии [пациентам можно], не выезжая за пределы своего места жительства», — информирует медцентр. Получить экспертное мнение курганских специалистов можно на портале Единой медицинской помощи (ЕМП). Для прохождения консультации необходимо зарегистрировать личный кабинет на имя пациента, который будет проходить последующее лечение. Предусмотрены два вида консультации: первичная и с предоставлением анализов и документов. После загрузки документов врачи их рассмотрят и вынесут решение о приглашении на операцию. Сроки предоставления ответа на бесплатной онлайн-консультации составляет 20 дней. В будущем возможно проведение более оперативных платных консультаций. Ранее URA.RU сообщало, что врачи Центра Илизарова спасли жительницу Тюмени. Они провели ей сложную операцию по удалению эндопротеза.

Сотрудники курганского медицинского центра травматологии и ортопедии имени Илизарова запустили дистанционные консультации для иностранных граждан и жителей России. О новом сервисе сообщается на сайте организации. «Получить заочную консультацию ведущих специалистов страны по травматологии и ортопедии, нейрохирургии и нейроортопедии [пациентам можно], не выезжая за пределы своего места жительства», — информирует медцентр. Получить экспертное мнение курганских специалистов можно на портале Единой медицинской помощи (ЕМП). Для прохождения консультации необходимо зарегистрировать личный кабинет на имя пациента, который будет проходить последующее лечение. Предусмотрены два вида консультации: первичная и с предоставлением анализов и документов. После загрузки документов врачи их рассмотрят и вынесут решение о приглашении на операцию. Сроки предоставления ответа на бесплатной онлайн-консультации составляет 20 дней. В будущем возможно проведение более оперативных платных консультаций. Ранее URA.RU сообщало, что врачи Центра Илизарова спасли жительницу Тюмени. Они провели ей сложную операцию по удалению эндопротеза.