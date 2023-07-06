Курганцам вернут субсидии, которых они лишились из-за жадных застройщиков

Власти Курганской области планируют вернуть субсидии на покупку квартир в новостройках

В Курганской области могут вернуть субсидии на покупку квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о возможном возвращении субсидий на покупку квартир, которые были убраны из-за жадности застройщиков. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Убирали форму поддержки приобретения квартир, в том числе по причине жадности отдельных застройщиков <…> Если состояние бюджета позволит, со следующего года эту меру поддержки возобновим», — сообщил губернатор. Глава региона объяснил такое решение желанием помочь людям решить жилищную проблему после многочисленных обращений.

По данным губернатора, меру помощи гражданам убрали, когда застройщики подняли цены на размер выдаваемой субсидии. В настоящее время правительство региона оказывает помощь лишь покупателям квартир в малоэтажных жилых домах и при частном строительстве.

Губернатор признал, что субсидия на приобретение жилья в новостройке было эффективной мерой в регионе. «Огромное количество семей получили такую поддержку государства», — написал губернатор. Если субсидию вернут, то требования к аккредитации застройщиков будут ужесточены.

Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Курганской области сотен миллионов на строительство. Деньги пойдут на обустройство инфраструктуры, необходимой для ввода нового жилья.