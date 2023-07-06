Курганцы нашли братскую могилу с расстрелянными священниками. Фото

07 июля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

В Курганской области нашли братскую могилу на пять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Башкирское Курганской области нашли братскую могилу погибших в результате расстрела в 1921 году священников Василия Андреева и Виктора Нисковских. С ними также были похоронены крестьяне и казаки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил историк из Москвы Олег Винокуров. «На этот раз, при похоронах местной жительницы, на сельском кладбище, была обнаружена неизвестная братская могила с останками пятерых человек. В архивных делах Курганского губисполкома, имеется документ от 5 мая 1921 года о том, что при проходе через волость, красным отрядом Ковалева, были расстреляны священники Андреев Василий и Нисковских Виктор, вместе с группой местных крестьян и сибирских казаков, чьи имена известны», — рассказал URA.RU Попов. Сообщается, что вероятно эта братская могила относится к Западно-Сибирскому восстанию 1921 года, которое, со слов Попова, является самым крупным мятежом в истории России. Как делится с URA.RU атаман, причина расстрела не указана в найденных документах. По предварительным версиям, это погибли священники из-за симпатии к мятежников. На данный момент, Курганское казачье землячество планирует решить вопрос с границами захоронения, а также установкой памятного знака. Сообщается, что Русская Православная Церковь причислила погибших священников к новомученникам Российским. Ранее URA.RU писало, что казахстанцы помогли обнаружить братскую могилу сибирских казаков в Курганской области. В том же селе Башкирское нашли захоронение времен начала XX века. Обнаружить братскую могилу казаков удалось благодаря рассказам местных жителей. Помощь в исследовании оказал историк из Москвы Олег Винокуров. В Курганской области нашли братскую могилу со священниками и крестьянами Фото: группа «Курганское Казачье Землячество» в социальной сети «ВКонтакте» Найденная братская могила предположительно относится к 1921 году Фото: группа «Курганское Казачье Землячество» в социальной сети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Башкирское Курганской области нашли братскую могилу погибших в результате расстрела в 1921 году священников Василия Андреева и Виктора Нисковских. С ними также были похоронены крестьяне и казаки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил историк из Москвы Олег Винокуров. «На этот раз, при похоронах местной жительницы, на сельском кладбище, была обнаружена неизвестная братская могила с останками пятерых человек. В архивных делах Курганского губисполкома, имеется документ от 5 мая 1921 года о том, что при проходе через волость, красным отрядом Ковалева, были расстреляны священники Андреев Василий и Нисковских Виктор, вместе с группой местных крестьян и сибирских казаков, чьи имена известны», — рассказал URA.RU Попов. Сообщается, что вероятно эта братская могила относится к Западно-Сибирскому восстанию 1921 года, которое, со слов Попова, является самым крупным мятежом в истории России. Как делится с URA.RU атаман, причина расстрела не указана в найденных документах. По предварительным версиям, это погибли священники из-за симпатии к мятежников. На данный момент, Курганское казачье землячество планирует решить вопрос с границами захоронения, а также установкой памятного знака. Сообщается, что Русская Православная Церковь причислила погибших священников к новомученникам Российским. Ранее URA.RU писало, что казахстанцы помогли обнаружить братскую могилу сибирских казаков в Курганской области. В том же селе Башкирское нашли захоронение времен начала XX века. Обнаружить братскую могилу казаков удалось благодаря рассказам местных жителей. Помощь в исследовании оказал историк из Москвы Олег Винокуров.