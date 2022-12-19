19 декабря 2022
18 декабря 2022
17 декабря 2022

Губернатор Моор вручил звезду героя РФ отцу тюменца, погибшего на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений c участием губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр, портрет
Моор вручил звезду героя России отцу погибшего на СВО тюменца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил звезду героя России отцу погибшего на СВО тюменца Жумабая Раизова. О событии глава региона сообщил в своем телеграмм-канале. Награду тюменцу посмертно присвоил президент РФ Владимир Путин.

«Вручил Нурбаю Раизову, отцу Жумабая Раизова, золотую звезду героя России. Высшая награда указом президента Владимира Путина нашему земляку присвоена посмертно», — сообщил Моор.

Награда назначена за подвиги, совершенные Раизовым в ходе спецоперации. «В последнем бою Жумабая его подразделение противостояло превосходящим силам противника. Десантники, находясь под массированным минометным обстрелом, не позволили националистам прорвать оборону и захватить стратегически важные объекты. Жумабай получил смертельное ранение, но продолжил руководить подразделением. Его группа уничтожила технику и живую силу противника. В итоге националисты, понеся потери, отступили», — сказано в публикации губернатора.

Александр Моор выразил поддержку родным погибшего. По его словам, в Тюмени в скором времени может появиться улица имени героя России Жумабая Раизова.

Ранее губернатор Моор посмертно награждал медиков, погибших в пандемию. В честь медиков также планировали назвать несколько улиц Тюмени.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил звезду героя России отцу погибшего на СВО тюменца Жумабая Раизова. О событии глава региона сообщил в своем телеграмм-канале. Награду тюменцу посмертно присвоил президент РФ Владимир Путин. «Вручил Нурбаю Раизову, отцу Жумабая Раизова, золотую звезду героя России. Высшая награда указом президента Владимира Путина нашему земляку присвоена посмертно», — сообщил Моор. Награда назначена за подвиги, совершенные Раизовым в ходе спецоперации. «В последнем бою Жумабая его подразделение противостояло превосходящим силам противника. Десантники, находясь под массированным минометным обстрелом, не позволили националистам прорвать оборону и захватить стратегически важные объекты. Жумабай получил смертельное ранение, но продолжил руководить подразделением. Его группа уничтожила технику и живую силу противника. В итоге националисты, понеся потери, отступили», — сказано в публикации губернатора. Александр Моор выразил поддержку родным погибшего. По его словам, в Тюмени в скором времени может появиться улица имени героя России Жумабая Раизова. Ранее губернатор Моор посмертно награждал медиков, погибших в пандемию. В честь медиков также планировали назвать несколько улиц Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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