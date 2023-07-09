В Тюмени раскрыли возраст мужчин, от которых чаще всего рожают подростки

В Тюменской области детей с несовершеннолетними чаще всего заводят мужчины на пять лет старше

10 июля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Чаще всего подростки беременеют от мужчин, которые старше их на 5,4 года, и эта разница постепенно растет Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменской области детей с 15,16 и 17-летними девочками чаще всего заводят мужчины на пять лет старше, а средний возраст тех, кто становятся отцом ребенка от несовершеннолетней матери — 21 год. Такая статистика приводится в региональной программе по повышению рождаемости, опубликованной на официальном портале правовой информации. «Средний возраст отца и матери у родившихся в Тюменской области в 2016—2021 годах. Возраст матери — 15, 16, 17 лет, разница с возрастом отца — 4,9, 5,7, и 5,6 лет соответственно», — говорится в региональной программе. Среднестатистическая разница в возрасте между несовершеннолетними, родившими детей, и их избранниками, составляет пять лет и четыре месяца. Что до полных цифр, то в среднем, детей с 15-летними тюменками чаще всего заводят 20-летние мужчины, с 16-летними — 22-летние, а с 17-летними — 23-летние. Таким образом, средний возраст тюменцев, которые становятся отцами детей от девочек-подростков, составляет 21 год. При этом за последние годы отрыв в возрасте между несовершеннолетними матерями и отцами их детей постепенно растет. К примеру, если в 2016 средняя разница между 15-летней мамой и папой ребенка составляла пять лет и один месяц, то в 2021-м уже шесть лет и восемь месяцев.

В Тюменской области детей с 15,16 и 17-летними девочками чаще всего заводят мужчины на пять лет старше, а средний возраст тех, кто становятся отцом ребенка от несовершеннолетней матери — 21 год. Такая статистика приводится в региональной программе по повышению рождаемости, опубликованной на официальном портале правовой информации. «Средний возраст отца и матери у родившихся в Тюменской области в 2016—2021 годах. Возраст матери — 15, 16, 17 лет, разница с возрастом отца — 4,9, 5,7, и 5,6 лет соответственно», — говорится в региональной программе. Среднестатистическая разница в возрасте между несовершеннолетними, родившими детей, и их избранниками, составляет пять лет и четыре месяца. Что до полных цифр, то в среднем, детей с 15-летними тюменками чаще всего заводят 20-летние мужчины, с 16-летними — 22-летние, а с 17-летними — 23-летние. Таким образом, средний возраст тюменцев, которые становятся отцами детей от девочек-подростков, составляет 21 год. При этом за последние годы отрыв в возрасте между несовершеннолетними матерями и отцами их детей постепенно растет. К примеру, если в 2016 средняя разница между 15-летней мамой и папой ребенка составляла пять лет и один месяц, то в 2021-м уже шесть лет и восемь месяцев.