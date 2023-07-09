09 июля 2023
08 июля 2023

Мэр Ситникова показала, как ремонтируют мост в Кургане. Фото

В Кургане ремонтируют мост в микрорайоне Тополя
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост ремонтируют в микрорайоне Тополя (архивное фото) Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова показала, как проходит работа по ремонту моста в микрорайоне Тополя. О процессе ремонта Ситникова пишет в своем telegram-канале.

«Сейчас мост закрыт, ведется его демонтаж, затем будут проведены все необходимые работы по усилению конструкций мостового сооружения и установлено барьерное ограждение. На время его ремонта обустроена временная объездная дорога», — пишет Ситникова.

Также мэр сообщает, что мост планируется расширить с 6 до 7 метров. После этого ширина тротуаров составит 1,5 метра. Движение транспорта по мосту запустят после окончания работ.

Ранее мэр обещала, что после окончания ремонта мостов и дорог улучшится график движения городских автобусов. Ситникова ожидает, что количество жалоб и обращений на городской транспорт будет сведено к минимуму.

Мост в микрорайоне Тополя демонтируют
Мост в микрорайоне Тополя демонтируют
Фото:
Движение по мосту будет запущено после ремонта
Движение по мосту будет запущено после ремонта
Фото:
Мост в микрорайоне Тополя будет расширен с 6 до 7 метров
Мост в микрорайоне Тополя будет расширен с 6 до 7 метров
Фото:
На время ремонта обустроена объездная дорога
На время ремонта обустроена объездная дорога
Фото:

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Глава Кургана Елена Ситникова показала, как проходит работа по ремонту моста в микрорайоне Тополя. О процессе ремонта Ситникова пишет в своем telegram-канале. «Сейчас мост закрыт, ведется его демонтаж, затем будут проведены все необходимые работы по усилению конструкций мостового сооружения и установлено барьерное ограждение. На время его ремонта обустроена временная объездная дорога», — пишет Ситникова. Также мэр сообщает, что мост планируется расширить с 6 до 7 метров. После этого ширина тротуаров составит 1,5 метра. Движение транспорта по мосту запустят после окончания работ. Ранее мэр обещала, что после окончания ремонта мостов и дорог улучшится график движения городских автобусов. Ситникова ожидает, что количество жалоб и обращений на городской транспорт будет сведено к минимуму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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