В Кургане ремонтируют мост в микрорайоне Тополя

Мост ремонтируют в микрорайоне Тополя (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова показала, как проходит работа по ремонту моста в микрорайоне Тополя. О процессе ремонта Ситникова пишет в своем telegram-канале.

«Сейчас мост закрыт, ведется его демонтаж, затем будут проведены все необходимые работы по усилению конструкций мостового сооружения и установлено барьерное ограждение. На время его ремонта обустроена временная объездная дорога», — пишет Ситникова.

Также мэр сообщает, что мост планируется расширить с 6 до 7 метров. После этого ширина тротуаров составит 1,5 метра. Движение транспорта по мосту запустят после окончания работ.

Ранее мэр обещала, что после окончания ремонта мостов и дорог улучшится график движения городских автобусов. Ситникова ожидает, что количество жалоб и обращений на городской транспорт будет сведено к минимуму.

Мост в микрорайоне Тополя демонтируют Фото: telegram-канал Елены Ситниковой

Движение по мосту будет запущено после ремонта Фото: telegram-канал Елены Ситниковой

Мост в микрорайоне Тополя будет расширен с 6 до 7 метров Фото: telegram-канал Елены Ситниковой