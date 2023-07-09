ЯНАО усиливает авиасообщение с Омской областью

Количество авиарейсов между ЯНАО и Омской областью увеличится, также самолеты из Омска будут летать не только в Салехард и Новый Уренгой и обратно, а еще в Надым и Ноябрьск. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.
«Договорились с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым об увеличении авиарейсов между нашими регионами. Поручил проанализировать пассажиропоток и при необходимости запустить также рейсы в Ноябрьск и Надым», — написал в своем telegram-канале Виталий Хоценко.
Также Ямал поставит в Омскую область пять единиц специализированной пожарной техники. По словам Хоценко, это существенная помощь в борьбе с природными пожарами.
Ранее URA.RU рассказало, что авиарейсы из Тюмени в ЯНАО получили государственную поддержку. В программу субсидирования региональных воздушных перевозок попали авиарейсы в Надым и село Толька.
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