09 июля 2023
08 июля 2023

ЯНАО усиливает авиасообщение с Омской областью

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, взлетная полоса, аэропорт, взлет, самолет
Самолеты из Омска будут летать в Ноябрьск и Надым Фото:

Количество авиарейсов между ЯНАО и Омской областью увеличится, также самолеты из Омска будут летать не только в Салехард и Новый Уренгой и обратно, а еще в Надым и Ноябрьск. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«Договорились с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым об увеличении авиарейсов между нашими регионами. Поручил проанализировать пассажиропоток и при необходимости запустить также рейсы в Ноябрьск и Надым», — написал в своем telegram-канале Виталий Хоценко.

Также Ямал поставит в Омскую область пять единиц специализированной пожарной техники. По словам Хоценко, это существенная помощь в борьбе с природными пожарами.

Ранее URA.RU рассказало, что авиарейсы из Тюмени в ЯНАО получили государственную поддержку. В программу субсидирования региональных воздушных перевозок попали авиарейсы в Надым и село Толька.

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Количество авиарейсов между ЯНАО и Омской областью увеличится, также самолеты из Омска будут летать не только в Салехард и Новый Уренгой и обратно, а еще в Надым и Ноябрьск. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко. «Договорились с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым об увеличении авиарейсов между нашими регионами. Поручил проанализировать пассажиропоток и при необходимости запустить также рейсы в Ноябрьск и Надым», — написал в своем telegram-канале Виталий Хоценко. Также Ямал поставит в Омскую область пять единиц специализированной пожарной техники. По словам Хоценко, это существенная помощь в борьбе с природными пожарами. Ранее URA.RU рассказало, что авиарейсы из Тюмени в ЯНАО получили государственную поддержку. В программу субсидирования региональных воздушных перевозок попали авиарейсы в Надым и село Толька.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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