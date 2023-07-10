В Тюмени волонтеры неделю разыскивают жителя Башкирии в рыбацком костюме. Фото

11 июля 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Во время пропажи мужчина был одет в рыбацкий костюм Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени с 4 июля разыскивается житель Башкирии Ильнур Кулгунин. Волонтеры в соцсети уточняют, что мужчина был одет в рыбацкий костюм. «Помогите найти человека! Пропал Кулгунин Ильнур Ильшатович, 50 лет (1973 г. р.), г. Тюмень — с. Кармаскалы, Республика Башкортостан. С 4 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. Во время пропажи был одет в рыбацкий костюм», — сообщают волонтеры Башрегионспас в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Рост мужчины около 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Просим добровольцев подключиться к поиску. Любую информацию необходимо сообщать по телефону 8 — 937-3102-112 или 112. Мужчина пропал в Тюмени Сообщество «ВКонтакте» Башрегионспас

В Тюмени с 4 июля разыскивается житель Башкирии Ильнур Кулгунин. Волонтеры в соцсети уточняют, что мужчина был одет в рыбацкий костюм. «Помогите найти человека! Пропал Кулгунин Ильнур Ильшатович, 50 лет (1973 г. р.), г. Тюмень — с. Кармаскалы, Республика Башкортостан. С 4 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. Во время пропажи был одет в рыбацкий костюм», — сообщают волонтеры Башрегионспас в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Рост мужчины около 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Просим добровольцев подключиться к поиску. Любую информацию необходимо сообщать по телефону 8 — 937-3102-112 или 112.