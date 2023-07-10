10 июля 2023
09 июля 2023

В Тюмени волонтеры неделю разыскивают жителя Башкирии в рыбацком костюме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, рыбалка, речная рыба, рыбак на лодке
Во время пропажи мужчина был одет в рыбацкий костюм Фото:

В Тюмени с 4 июля разыскивается житель Башкирии Ильнур Кулгунин. Волонтеры в соцсети уточняют, что мужчина был одет в рыбацкий костюм.

«Помогите найти человека! Пропал Кулгунин Ильнур Ильшатович, 50 лет (1973 г. р.), г. Тюмень — с. Кармаскалы, Республика Башкортостан. С 4 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. Во время пропажи был одет в рыбацкий костюм», — сообщают волонтеры Башрегионспас в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Рост мужчины около 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Просим добровольцев подключиться к поиску. Любую информацию необходимо сообщать по телефону 8 — 937-3102-112 или 112.

Мужчина пропал в Тюмени
Мужчина пропал в Тюмени

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В Тюмени с 4 июля разыскивается житель Башкирии Ильнур Кулгунин. Волонтеры в соцсети уточняют, что мужчина был одет в рыбацкий костюм. «Помогите найти человека! Пропал Кулгунин Ильнур Ильшатович, 50 лет (1973 г. р.), г. Тюмень — с. Кармаскалы, Республика Башкортостан. С 4 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. Во время пропажи был одет в рыбацкий костюм», — сообщают волонтеры Башрегионспас в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Рост мужчины около 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Просим добровольцев подключиться к поиску. Любую информацию необходимо сообщать по телефону 8 — 937-3102-112 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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