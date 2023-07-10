Жители Тюменской области оформили автокредитов почти на миллиард рублей

Средний чек на покупку авто составил 958 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тюменской области с января по май оформили в кредитных организациях займы на покупку автомобилей на сумму 890 миллионов рублей. В пресс-службе банка ВТБ сообщили, что эта цифра в 1,5 раза превышает сумму выданных автокредитов за аналогичный период 2022 года.

«С начала года жители Тюменской области получили в банке займы на покупку авто на 890 млн рублей — в полтора раза больше, чем за первые пять месяцев 2022 года», — сообщили в пресс-службе банка ВТБ журналистам РБК Тюмень. При этом отмечается, что максимальная сумма займов приходится на май — 350 миллионов рублей.

По данным финансовых организаций, несмотря на тенденцию к росту, средний чек покупки авто снизился на 30% и составил 958 тысяч рублей. В структуре выданных займов половина приходится на вторичный рынок, а половина на новые автомобили.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области стали реже брать автокредиты. Количество выданных в феврале 2023 года займов на машины в регионе снизилось на 6,5% по сравнению с январем.