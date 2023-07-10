10 июля 2023

Жители Тюменской области оформили автокредитов почти на миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний чек на покупку авто составил 958 тысяч рублей Фото:

Жители Тюменской области с января по май оформили в кредитных организациях займы на покупку автомобилей на сумму 890 миллионов рублей. В пресс-службе банка ВТБ сообщили, что эта цифра в 1,5 раза превышает сумму выданных автокредитов за аналогичный период 2022 года.

«С начала года жители Тюменской области получили в банке займы на покупку авто на 890 млн рублей — в полтора раза больше, чем за первые пять месяцев 2022 года», — сообщили в пресс-службе банка ВТБ журналистам РБК Тюмень. При этом отмечается, что максимальная сумма займов приходится на май — 350 миллионов рублей.

По данным финансовых организаций, несмотря на тенденцию к росту, средний чек покупки авто снизился на 30% и составил 958 тысяч рублей. В структуре выданных займов половина приходится на вторичный рынок, а половина на новые автомобили.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области стали реже брать автокредиты. Количество выданных в феврале 2023 года займов на машины в регионе снизилось на 6,5% по сравнению с январем.

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Жители Тюменской области с января по май оформили в кредитных организациях займы на покупку автомобилей на сумму 890 миллионов рублей. В пресс-службе банка ВТБ сообщили, что эта цифра в 1,5 раза превышает сумму выданных автокредитов за аналогичный период 2022 года. «С начала года жители Тюменской области получили в банке займы на покупку авто на 890 млн рублей — в полтора раза больше, чем за первые пять месяцев 2022 года», — сообщили в пресс-службе банка ВТБ журналистам РБК Тюмень. При этом отмечается, что максимальная сумма займов приходится на май — 350 миллионов рублей. По данным финансовых организаций, несмотря на тенденцию к росту, средний чек покупки авто снизился на 30% и составил 958 тысяч рублей. В структуре выданных займов половина приходится на вторичный рынок, а половина на новые автомобили. Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области стали реже брать автокредиты. Количество выданных в феврале 2023 года займов на машины в регионе снизилось на 6,5% по сравнению с январем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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