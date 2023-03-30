30 марта 2023

Свердловчане стали реже брать кредиты на машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество выданных на автомобили кредитов в регионе падает Фото:

Количество выданных в феврале 2023 года кредитов на машины в Свердловской области снизилось на 6,5% по сравнению с январем. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй на официальном сайте.

«По данным четырех тысяч кредиторов, количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в феврале 2023 года составило 52,6 тысячи единиц, символически снизившись по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,8%. В Свердловской области — на — 6,5%», — говорится на сайте бюро.

В январе 2023 года в регионе было выдано 1530 автокредитов, а в феврале — 1431. При этом самое серьезное падение автокредитования наблюдается в Оренбургской области — -11,8%.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года в Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом. Несмотря на это, интерес жителей региона также вырос к покупке таких машин.

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Количество выданных в феврале 2023 года кредитов на машины в Свердловской области снизилось на 6,5% по сравнению с январем. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй на официальном сайте. «По данным четырех тысяч кредиторов, количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в феврале 2023 года составило 52,6 тысячи единиц, символически снизившись по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,8%. В Свердловской области — на — 6,5%», — говорится на сайте бюро. В январе 2023 года в регионе было выдано 1530 автокредитов, а в феврале — 1431. При этом самое серьезное падение автокредитования наблюдается в Оренбургской области — -11,8%. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года в Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом. Несмотря на это, интерес жителей региона также вырос к покупке таких машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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