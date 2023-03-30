Свердловчане стали реже брать кредиты на машины

31 марта 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Количество выданных на автомобили кредитов в регионе падает Фото: Сергей Русанов © URA.RU Количество выданных в феврале 2023 года кредитов на машины в Свердловской области снизилось на 6,5% по сравнению с январем. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй на официальном сайте. «По данным четырех тысяч кредиторов, количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в феврале 2023 года составило 52,6 тысячи единиц, символически снизившись по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,8%. В Свердловской области — на — 6,5%», — говорится на сайте бюро. В январе 2023 года в регионе было выдано 1530 автокредитов, а в феврале — 1431. При этом самое серьезное падение автокредитования наблюдается в Оренбургской области — -11,8%. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года в Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом. Несмотря на это, интерес жителей региона также вырос к покупке таких машин.

Количество выданных в феврале 2023 года кредитов на машины в Свердловской области снизилось на 6,5% по сравнению с январем. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй на официальном сайте. «По данным четырех тысяч кредиторов, количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в феврале 2023 года составило 52,6 тысячи единиц, символически снизившись по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,8%. В Свердловской области — на — 6,5%», — говорится на сайте бюро. В январе 2023 года в регионе было выдано 1530 автокредитов, а в феврале — 1431. При этом самое серьезное падение автокредитования наблюдается в Оренбургской области — -11,8%. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года в Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом. Несмотря на это, интерес жителей региона также вырос к покупке таких машин.