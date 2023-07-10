В День святых Петра и Павла в Салехарде перекроют движение в центре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Салехарде 12 июля пройдет крестный ход в честь святых апостолов Петра и Павла, из-за которого будет ограничено автомобильное движение по центральным улицам города. Постановление администрации окружной столицы опубликовано на официальном сайте.

«Ограничить движение всех транспортных средств с 09:00 до 11:00 12 июля. Движение будет ограничено на участках по улице Свердлова от храма святых апостолов Петра и Павла до улицы Чубынина (от перекрестка Мира — Свердлова до улицы Арктическая), Арктическая (от Чубынина до пересечения улиц Матросова — Губкина)», — говорится в документе, на официальном сайте администрации Салехарда.

В пресс-службе Салехардской епархии корреспонденту агентства пояснили, что крестный ход в день святых апостолов Петра и Павла является традиционным мероприятием и важным событием для всех православных верующих. Участие в мероприятии служит радостью для тех верующих, кто не попал на Божественную литургию. Продолжительность крестного хода рассчитана на 30-40 минут.

Также URA.RU стало известно, что в Салехард будут доставлены мощи святого Георгия Победоносца. Православные смогут поклониться святыне с 26 по 28 июля.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде планируется освящение колоколов в строящемся Преображенском соборе. Также освятят монумент с изображением Михаила Архангела.

В Салехарде 12 июля перекроют дороги из-за крестного хода Фото: скрин постановления администрации Салехарда, официальный сайт