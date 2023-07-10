В Тюменской области беременную женщину лишили родительских прав

Тюменка была одной из героинь шоу «Мужское Женское» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области Исетский районный суд лишил родительских прав на малолетних детей девушку, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности. Она также стала одной из главных фигур в выпуске телепрограммы «Мужское Женское», в котором бабушка детей Ольга Нохрина потребовала отдать ей внуков под опекунство. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Как установлено в ходе рассмотрения дела, ответчица снова вышла замуж и завела новую семью. В настоящее время находится на 8 месяце беременности. Со своими детьми она так и не поддерживает связь, не оплачивает алименты, за что привлечена к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата алиментов) <…> Суд удовлетворил иск и лишил ее родительских прав в отношении малолетних детей», — рассказали в пресс-службе итоговое решение.

Сейчас дети проживают с бабушкой, которая официально оформила опекунство. Органы опеки также остались удовлетворены их новыми условиями проживания.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тюменской области боролась за опекунство над двумя детьми. Она обратилась в телепрограмму «Мужское Женское» с жалобой на то, что ее внуки остались без воспитания и должного ухода. По ее словам, родители злоупотребляют спиртным и не уделяют внимания своим детям.