В мэрии Тюмени отреагировали на появление танка возле Андреевского озера

В мэрии Тюмени заявили, что катающийся по пляжу танк не нарушал закон

11 июля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

На пляже танк прокладывал дорогу для будущих военных учений, сообщили в ТВВИКУ Фото: Анна Майорова © URA.RU Танк, который катался по пляжу в районе Андреевского озера под Тюменью, ничего не нарушал и не пугал людей. Как сообщили в мэрии города, эта земля передана Тюменскому высшему военно-инженерному командному училищу имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ). Об этом стало известно в ходе совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Границы земли в пределах Андреевского озера принадлежат администрации Тюмени, данная территория предоставлена ТТВВИКУ и ФГКУ „Управление лесного хозяйства и природопользования“ Министерства обороны. Таким образом, ТВВИКУ закон не нарушает», — передает 72.ru заявление мэрии. В военном училище также заявили, что люди находились на пляже незаконно, так как купание там запрещено. «Там земля Министерства обороны, купаться там запрещено и находиться там запрещено. Это нужно в полицию идти, чтобы полиция людей оттуда убирала. А по поводу танка военного: танк выехал, просто он пробивал, так сказать, дорогу. Скоро там будут учения со спецтехникой. Танк выехал, развернулся и уехал обратно. Никого он там не гонял, ничего не делал», — заявили в ТВВИКУ. URA.RU пыталось получить дополнительную информацию в пресс-службах мэрии и военного училища, но там отказались от комментариев. Ранее в социальных сетях стали активно распространять видео с военным танком, который катается по пляжу и якобы пугает отдыхающих. Однако местные жители отдыхали на этом пляже незаконно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танк, который катался по пляжу в районе Андреевского озера под Тюменью, ничего не нарушал и не пугал людей. Как сообщили в мэрии города, эта земля передана Тюменскому высшему военно-инженерному командному училищу имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ). Об этом стало известно в ходе совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Границы земли в пределах Андреевского озера принадлежат администрации Тюмени, данная территория предоставлена ТТВВИКУ и ФГКУ „Управление лесного хозяйства и природопользования“ Министерства обороны. Таким образом, ТВВИКУ закон не нарушает», — передает 72.ru заявление мэрии. В военном училище также заявили, что люди находились на пляже незаконно, так как купание там запрещено. «Там земля Министерства обороны, купаться там запрещено и находиться там запрещено. Это нужно в полицию идти, чтобы полиция людей оттуда убирала. А по поводу танка военного: танк выехал, просто он пробивал, так сказать, дорогу. Скоро там будут учения со спецтехникой. Танк выехал, развернулся и уехал обратно. Никого он там не гонял, ничего не делал», — заявили в ТВВИКУ. URA.RU пыталось получить дополнительную информацию в пресс-службах мэрии и военного училища, но там отказались от комментариев. Ранее в социальных сетях стали активно распространять видео с военным танком, который катается по пляжу и якобы пугает отдыхающих. Однако местные жители отдыхали на этом пляже незаконно.