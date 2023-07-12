У курганских погорельцев возникли проблемы с покупкой квартир

13 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

У погорельцев возникли проблемы с покупкой квартир по сертификатам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые курганские погорельцы столкнулись с проблемой при покупке квартир на жилищные сертификаты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из жителей микрорайона Смолино, который пострадал в масштабном пожаре. В результате ЧС 7 мая сгорели сотни домов. «Сейчас многие погорельцы в Смолино пытаются покупать квартиры. Договариваются, но потом некоторым перезванивают и говорят, что уже продали за наличку. По сертификатам не все хотят работать риелторы, потому что деньги по ним не сразу приходят. Невыгодно это и собственникам, которые также хотят как можно быстрее продать жилье и улучшить свои условия», — рассказал погорелец. Ранее URA.RU писало, что погорельцы заново восстанавливают дома в микрорайоне Смолино. Местные жители строят дачи на месте сгоревшего жилья, ставят теплицы и занимаются огородами. По словам одного из погорельцев, строительство домов занимается порядка 20% пострадавших в пожарах, остальные либо переехали, либо купили квартиры.

Некоторые курганские погорельцы столкнулись с проблемой при покупке квартир на жилищные сертификаты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из жителей микрорайона Смолино, который пострадал в масштабном пожаре. В результате ЧС 7 мая сгорели сотни домов. «Сейчас многие погорельцы в Смолино пытаются покупать квартиры. Договариваются, но потом некоторым перезванивают и говорят, что уже продали за наличку. По сертификатам не все хотят работать риелторы, потому что деньги по ним не сразу приходят. Невыгодно это и собственникам, которые также хотят как можно быстрее продать жилье и улучшить свои условия», — рассказал погорелец. Ранее URA.RU писало, что погорельцы заново восстанавливают дома в микрорайоне Смолино. Местные жители строят дачи на месте сгоревшего жилья, ставят теплицы и занимаются огородами. По словам одного из погорельцев, строительство домов занимается порядка 20% пострадавших в пожарах, остальные либо переехали, либо купили квартиры.