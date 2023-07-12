12 июля 2023

У курганских погорельцев возникли проблемы с покупкой квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Последствия пожара. Курган, погорельцы, смолино
У погорельцев возникли проблемы с покупкой квартир по сертификатам Фото:

Некоторые курганские погорельцы столкнулись с проблемой при покупке квартир на жилищные сертификаты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из жителей микрорайона Смолино, который пострадал в масштабном пожаре. В результате ЧС 7 мая сгорели сотни домов.

«Сейчас многие погорельцы в Смолино пытаются покупать квартиры. Договариваются, но потом некоторым перезванивают и говорят, что уже продали за наличку. По сертификатам не все хотят работать риелторы, потому что деньги по ним не сразу приходят. Невыгодно это и собственникам, которые также хотят как можно быстрее продать жилье и улучшить свои условия», — рассказал погорелец.

Ранее URA.RU писало, что погорельцы заново восстанавливают дома в микрорайоне Смолино. Местные жители строят дачи на месте сгоревшего жилья, ставят теплицы и занимаются огородами. По словам одного из погорельцев, строительство домов занимается порядка 20% пострадавших в пожарах, остальные либо переехали, либо купили квартиры.

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Некоторые курганские погорельцы столкнулись с проблемой при покупке квартир на жилищные сертификаты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из жителей микрорайона Смолино, который пострадал в масштабном пожаре. В результате ЧС 7 мая сгорели сотни домов. «Сейчас многие погорельцы в Смолино пытаются покупать квартиры. Договариваются, но потом некоторым перезванивают и говорят, что уже продали за наличку. По сертификатам не все хотят работать риелторы, потому что деньги по ним не сразу приходят. Невыгодно это и собственникам, которые также хотят как можно быстрее продать жилье и улучшить свои условия», — рассказал погорелец. Ранее URA.RU писало, что погорельцы заново восстанавливают дома в микрорайоне Смолино. Местные жители строят дачи на месте сгоревшего жилья, ставят теплицы и занимаются огородами. По словам одного из погорельцев, строительство домов занимается порядка 20% пострадавших в пожарах, остальные либо переехали, либо купили квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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