В Кургане квартиры в спальном районе подорожали в три раза больше, чем в центре

14 июля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Цена на квартиры в Заозерном за год стала выше на 3,8% (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Квартиры в Заозерном микрорайоне Кургана за год подорожали в три раза больше, чем в центре. Об этом сообщают участники рынка недвижимости.



«Подводя итоги по анализу изменения данных о стоимости квадратного метра квартир во всех ценовых поясах за прошедшие двенадцать месяцев (июль 2022 год — июнь 2023 год, мы хотим отметить следующее: наибольшему изменению подверглись квартиры в микрорайоне Заозерный (их цена за указанный период стала выше на 3,8%). Вторичная жилая недвижимость в центральном ценовом поясе города Кургана подорожала на 1,3%», — уточняется на сайте компании «БК_Недвижимость» в обзоре рынка вторичной недвижимости Кургана за июнь 2023 года.



Согласно данным статистики компании «Этажи» за май 2023 года, опубликованной на сайте, Заозерный занимал четвертое место по средней стоимости за квадратный метр вторичного жилья — 68 340 рублей за квадратный метр. Центральный район был на третьем месте, там средняя цена составила 71 310 рублей за квадратный метр. Лидером рейтинга стал Западный район города, здесь средняя цена была 73 596 рублей за квадратный метр. На момент написания новости, это был последний отчет компании



Ранее URA.RU сообщило, что некоторые погорельцы в Кургане столкнулись с проблемой при покупке квартир на жилищные сертификаты, предоставленные властями. Некоторые жители Кургана жаловались, что не все риелторы хотят работать с сертификатами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Квартиры в Заозерном микрорайоне Кургана за год подорожали в три раза больше, чем в центре. Об этом сообщают участники рынка недвижимости. «Подводя итоги по анализу изменения данных о стоимости квадратного метра квартир во всех ценовых поясах за прошедшие двенадцать месяцев (июль 2022 год — июнь 2023 год, мы хотим отметить следующее: наибольшему изменению подверглись квартиры в микрорайоне Заозерный (их цена за указанный период стала выше на 3,8%). Вторичная жилая недвижимость в центральном ценовом поясе города Кургана подорожала на 1,3%», — уточняется на сайте компании «БК_Недвижимость» в обзоре рынка вторичной недвижимости Кургана за июнь 2023 года. Согласно данным статистики компании «Этажи» за май 2023 года, опубликованной на сайте, Заозерный занимал четвертое место по средней стоимости за квадратный метр вторичного жилья — 68 340 рублей за квадратный метр. Центральный район был на третьем месте, там средняя цена составила 71 310 рублей за квадратный метр. Лидером рейтинга стал Западный район города, здесь средняя цена была 73 596 рублей за квадратный метр. На момент написания новости, это был последний отчет компании Ранее URA.RU сообщило, что некоторые погорельцы в Кургане столкнулись с проблемой при покупке квартир на жилищные сертификаты, предоставленные властями. Некоторые жители Кургана жаловались, что не все риелторы хотят работать с сертификатами.