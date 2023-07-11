Под Ишимом женщина, которая перевозила троих детей, съехала в кювет в результате ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. В результате происшествия мать и ее сын были госпитализированы.
«На 296-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе столкнулись „Лада Гранта“ и Ford Focus. Предварительно, 47-летняя водитель Ford не предоставила преимущество „Ладе“, которая двигалась по главной дороге. В лечебное учреждение доставлены 39-летняя водитель „Лады“ и 11-летний пассажир, ее сын. Двое детей 5 и 13 лет не пострадали», — рассказали в ведомстве подробности.
По данным ГИБДД, все дети перевозились в удерживающих устройствах. Движение по трассе не остановлено.
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