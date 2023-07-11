В Тюменской области мать с тремя детьми улетела на машине в кювет. Фото

12 июля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

ДТП случилось на 296-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Ишимом женщина, которая перевозила троих детей, съехала в кювет в результате ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. В результате происшествия мать и ее сын были госпитализированы. «На 296-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе столкнулись „Лада Гранта“ и Ford Focus. Предварительно, 47-летняя водитель Ford не предоставила преимущество „Ладе“, которая двигалась по главной дороге. В лечебное учреждение доставлены 39-летняя водитель „Лады“ и 11-летний пассажир, ее сын. Двое детей 5 и 13 лет не пострадали», — рассказали в ведомстве подробности. По данным ГИБДД, все дети перевозились в удерживающих устройствах. Движение по трассе не остановлено. Фото: управление ГИБДД по Тюменской области Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

Под Ишимом женщина, которая перевозила троих детей, съехала в кювет в результате ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. В результате происшествия мать и ее сын были госпитализированы. «На 296-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе столкнулись „Лада Гранта“ и Ford Focus. Предварительно, 47-летняя водитель Ford не предоставила преимущество „Ладе“, которая двигалась по главной дороге. В лечебное учреждение доставлены 39-летняя водитель „Лады“ и 11-летний пассажир, ее сын. Двое детей 5 и 13 лет не пострадали», — рассказали в ведомстве подробности. По данным ГИБДД, все дети перевозились в удерживающих устройствах. Движение по трассе не остановлено.