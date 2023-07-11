11 июля 2023

В Тюменской области мать с тремя детьми улетела на машине в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
ДТП случилось на 296-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск Фото:

Под Ишимом женщина, которая перевозила троих детей, съехала в кювет в результате ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. В результате происшествия мать и ее сын были госпитализированы.

«На 296-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе столкнулись „Лада Гранта“ и Ford Focus. Предварительно, 47-летняя водитель Ford не предоставила преимущество „Ладе“, которая двигалась по главной дороге. В лечебное учреждение доставлены 39-летняя водитель „Лады“ и 11-летний пассажир, ее сын. Двое детей 5 и 13 лет не пострадали», — рассказали в ведомстве подробности.

По данным ГИБДД, все дети перевозились в удерживающих устройствах. Движение по трассе не остановлено.

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Под Ишимом женщина, которая перевозила троих детей, съехала в кювет в результате ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. В результате происшествия мать и ее сын были госпитализированы. «На 296-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе столкнулись „Лада Гранта“ и Ford Focus. Предварительно, 47-летняя водитель Ford не предоставила преимущество „Ладе“, которая двигалась по главной дороге. В лечебное учреждение доставлены 39-летняя водитель „Лады“ и 11-летний пассажир, ее сын. Двое детей 5 и 13 лет не пострадали», — рассказали в ведомстве подробности. По данным ГИБДД, все дети перевозились в удерживающих устройствах. Движение по трассе не остановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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