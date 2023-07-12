В Тюмени с 5 по 7 августа перекроют участок дороги по улице Червишевский тракт. На месте запланированы строительно-монтажные работы на сети теплоснабжения, сообщили в администрации города.
«В связи с выполнением строительно-монтажных работ на сети теплоснабжения в период с 5 августа по 7 августа будет прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Червишевский тракт в районе дома № 46. Схемы объезда: улица Степная, улица Самарцева», — говорится в telegram-канале мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени до 20 июля перекрыт проезд на улице Грибоедова, в районе дома №8. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей.
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