12 июля 2023

В Тюмени на три дня перекроют крупную магистраль. Карта

В Тюмени перекроют Червишевский тракт на три дня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галкинский переезд. Курган, кран, ремонт, дорога, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
В Тюмени на три дня перекроют Червишевский тракт Фото:

В Тюмени с 5 по 7 августа перекроют участок дороги по улице Червишевский тракт. На месте запланированы строительно-монтажные работы на сети теплоснабжения, сообщили в администрации города.

«В связи с выполнением строительно-монтажных работ на сети теплоснабжения в период с 5 августа по 7 августа будет прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Червишевский тракт в районе дома № 46. Схемы объезда: улица Степная, улица Самарцева», — говорится в telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени до 20 июля перекрыт проезд на улице Грибоедова, в районе дома №8. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей.

Участок дороги перекроют с 5 по 7 августа
Участок дороги перекроют с 5 по 7 августа
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени с 5 по 7 августа перекроют участок дороги по улице Червишевский тракт. На месте запланированы строительно-монтажные работы на сети теплоснабжения, сообщили в администрации города. «В связи с выполнением строительно-монтажных работ на сети теплоснабжения в период с 5 августа по 7 августа будет прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Червишевский тракт в районе дома № 46. Схемы объезда: улица Степная, улица Самарцева», — говорится в telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени до 20 июля перекрыт проезд на улице Грибоедова, в районе дома №8. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...