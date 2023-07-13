В Тюмени назвали список опасных водоемов

Роспотребнадзор по Тюменской области: купание в озере Липовое и пруду Войновский опасно

14 июля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Купание в запрещенных местах может привести к заражению инфекциями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Озеро Липовое и пруд Войновский в Тюмени оказались опасными для здоровья человека и вместе с еще пятью водоемами не предназначены для купания. Результаты проверки местных водоемов на безопасность корреспонденту URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. «На соответствие СанПин в рамках мониторинга исследовано семь проб воды водных объектов. По микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателями они соответствовали нормам. По санитарно-химическим показателями не соответствовали озеро Липовое и пруд Войновский, где установлены превышения предельно допустимой концентрации по химическому потреблению кислорода», — рассказали URA.RU в региональном ведомстве. Там отметили, что кроме обозначенных выше, проверка коснулась озер Круглое, Цимлянское и прудов Южный, Утиный, Плехановский. У них показатели проб воды оказались в норме, однако из-за отсутствия запроса от хозяйствующих субъектов или муниципальных образований, в Роспотребнадзоре не могут выдать санитарно-эпидемиологическое заключение на разрешение отдыха в этих местах. В ведомстве также напомнили, что при купании в водоеме, не предназначенном для этого, имеются риски заразиться инфекцией. Среди них дизентерия, энтеровирусные инфекции, глистные инвазии, лептоспироз и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре по Тюменской области назвали безопасные места для купания. Список из 11 водоемов включает в себя акватории санаториев, баз отдыха и детских лагерей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Озеро Липовое и пруд Войновский в Тюмени оказались опасными для здоровья человека и вместе с еще пятью водоемами не предназначены для купания. Результаты проверки местных водоемов на безопасность корреспонденту URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. «На соответствие СанПин в рамках мониторинга исследовано семь проб воды водных объектов. По микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателями они соответствовали нормам. По санитарно-химическим показателями не соответствовали озеро Липовое и пруд Войновский, где установлены превышения предельно допустимой концентрации по химическому потреблению кислорода», — рассказали URA.RU в региональном ведомстве. Там отметили, что кроме обозначенных выше, проверка коснулась озер Круглое, Цимлянское и прудов Южный, Утиный, Плехановский. У них показатели проб воды оказались в норме, однако из-за отсутствия запроса от хозяйствующих субъектов или муниципальных образований, в Роспотребнадзоре не могут выдать санитарно-эпидемиологическое заключение на разрешение отдыха в этих местах. В ведомстве также напомнили, что при купании в водоеме, не предназначенном для этого, имеются риски заразиться инфекцией. Среди них дизентерия, энтеровирусные инфекции, глистные инвазии, лептоспироз и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре по Тюменской области назвали безопасные места для купания. Список из 11 водоемов включает в себя акватории санаториев, баз отдыха и детских лагерей.