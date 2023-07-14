В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Эрдогана по зерну

Песков: в графике Путина не запланировано обсуждение зерновой сделки с Эрдоганом

14 июля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Путин не планировал обсуждать с Эрдоганом продление зерновой сделки, заявил Песков Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент РФ Владимир Путин и сотрудники его администрации дополнительно проработают вопрос продления или приостановки зерновой сделки в течение нескольких дней. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Как вчера президент сказал, у нас остается еще несколько дней. После дополнительной проработки этих вопросов мы сообщим о принятом решении», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь добавил, что в графике Путина не запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о продленнии сделки.

Президент РФ Владимир Путин и сотрудники его администрации дополнительно проработают вопрос продления или приостановки зерновой сделки в течение нескольких дней. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Как вчера президент сказал, у нас остается еще несколько дней. После дополнительной проработки этих вопросов мы сообщим о принятом решении», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь добавил, что в графике Путина не запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о продленнии сделки.