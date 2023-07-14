В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Эрдогана по зерну

Песков: в графике Путина не запланировано обсуждение зерновой сделки с Эрдоганом
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Саммит G20, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Путин не планировал обсуждать с Эрдоганом продление зерновой сделки, заявил Песков Фото:
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Президент РФ Владимир Путин и сотрудники его администрации дополнительно проработают вопрос продления или приостановки зерновой сделки в течение нескольких дней. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Как вчера президент сказал, у нас остается еще несколько дней. После дополнительной проработки этих вопросов мы сообщим о принятом решении», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь добавил, что в графике Путина не запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о продленнии сделки.

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Президент РФ Владимир Путин и сотрудники его администрации дополнительно проработают вопрос продления или приостановки зерновой сделки в течение нескольких дней. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Как вчера президент сказал, у нас остается еще несколько дней. После дополнительной проработки этих вопросов мы сообщим о принятом решении», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь добавил, что в графике Путина не запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о продленнии сделки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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