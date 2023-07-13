В медучреждениях Мариуполя опровергли слухи о покупке мест в очередях

В медучреждения Мариуполя можно попасть без очередей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Опровержение фейковой информации

Украинские СМИ и telegram-каналы распространили информацию, что жители Мариуполя якобы покупают места в очередях на обследование за десять тысяч рублей. Однако в бюджетных медучреждениях города корреспонденту URA.RU опровергли информацию. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект, направленный на разоблачение фейков.

По данным киевских пропагандистов, по причине катастрофической нехватки врачей люди якобы вынуждены ждать часами. Чтобы попасть к специалисту быстрее, можно дать взятку. В городской больнице Центра первичной медико-санитарной помощи №2 и в приемном покое городской больницы №2 заявили, что массовых скоплений пациентов не наблюдается. «Такого нет», — ответила собеседница URA.RU на вопрос про покупку мест в очередях.

Корреспонденту агентства даже предложили записаться на прием и пройти обследование. Это свидетельствует о том, что можно свободно воспользоваться медуслугами в бюджетном учреждении.

Украинские паблики растиражировали фотографии, на которых запечатлена очередь у крыльца городской поликлиники №2. Это реальные снимки, сделанные в среду, 12 июня, когда там действительно было многолюдно. По данным местных telegram-каналов, мариупольцы пришли на профосмотр. Однако, вопреки утверждениям авторов фейков, такое наблюдается далеко не каждый день. В авторитетных СМИ информация про толпы в поликлиниках и больницах Мариуполя, а также о проблемах в обслуживании пациентов, отсутствует.