Сбой в системах Starlink парализовал украинские беспилотники: карта СВО на 15 сентября

Крупный сбой в работе системы спутниковой связи Starlink парализовал связь ВСУ на фронте. Об этом сообщил командующий войсками БПЛА ВСУ Роберт Бровди. По его словам, сбой произошел около 08:00 и затронул все подразделения на передовой.
Одновременно с этим российские войска продолжили наступательные действия сразу на нескольких ключевых направлениях. В частности, им удалось продвинуться более чем на километр в Купянске и взять крупный укрепленный пункт ВСУ в районе Красного Лимана. Под Покровском они взяли в плен двух украинских диверсантов прямо во время боя. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Сбои в работе Starlink
Утром 15 сентября в работе спутниковой системы Starlink произошел масштабный сбой, приведший к полной потере связи вдоль всей линии фронта на Украине. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Перебои были зафиксированы в США, Польше, Италии и других странах. Количество жалоб пользователей превысило 40 тысяч по всему миру. По предварительным данным, причиной инцидента стал технический сбой на стороне компании SpaceX.
Как сообщает telegram-канал WarGonzo, отключение Starlink парализовало коммуникации украинских военных на фронте, а именно осложнило управление беспилотниками и координацию между подразделениями. Аналогичный инцидент уже происходил 24 июля. По словам экспертов, зависимость ВСУ от западных технологий увеличивает уязвимость украинских сил. Украина использует до 100 тысяч терминалов Starlink.
Сумское направление
В Сумской области на линии боевого соприкосновения сохраняется напряженная обстановка, серьезных изменений не отмечается. По сообщениям telegram-канала «Два Майора», южнее Юнаковки идут ожесточенные бои, противник активно сопротивляется и проводит контратаки, перебрасывая резервы. Группировка войск «Север» за сутки отразила атаку 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ у Андреевки, полностью уничтожив штурмовую группу противника.
Харьковское направление
На харьковском направлении за последние сутки российские войска продвинулись более чем на километр вдоль улицы Давыдова-Лучицкого в Купянске и заняли новые позиции возле Кондрашовки. Продолжаются ожесточенные бои, в том числе в лесах западнее Синельниково, на левом берегу реки Волчья в Волчанске и на Хатненском участке. Также сообщается о продолжающихся атаках севернее Степовой Новоселовки.
Донецкое направление
Краснолиманское направление
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на краснолиманском участке фронта российские войска расширяют зону контроля в районах Новоселовки и Дерилово. Они также заняли крупный укрепленный пункт ВСУ к северо-востоку от Ямполя. Южнее продолжается продвижение вблизи Верхнекаменского, идут бои у Выемки. Кроме того, российские войска приближаются к Северску с разных направлений.
Константиновское направление
На константиновском направлении, как сообщил Пушилин, украинская сторона использует небольшие штурмовые подразделения, однако их попытки пресекаются российскими военными. За минувшую неделю в данном районе были ликвидированы два украинских пункта управления беспилотниками.
Российские войска продолжают продвижение к северу от Яблоновки, расширяют контролируемую территорию в районах Щербиновки и Предтечино, а также ведут встречные бои вблизи Клебан-Быка. Кроме того, на этом направлении продолжаются боестолкновения у Александро-Шультино, где российские силы осуществляют наступательные действия.
Добропольское направление
По словам Пушилина, в районе Доброполья украинские войска осуществляют переброску резервных подразделений в окрестности Золотого Колодца. Он отметил, что российские войска продолжают наносить удары по позициям противника на этом направлении.
Покровское направление
Под Покровском в ходе боя российский военнослужащий с позывным «Спартанец» захватил в плен двух украинских диверсантов. Об этом сообщил офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» с позывным Сенсенати.
По его словам, во время перестрелки один из украинских военных сразу сдался, а после ранения еще один также прекратил сопротивление и был взят в плен. Оставшиеся двое диверсантов были уничтожены бойцами соседнего российского подразделения. Пленные доставлены в тыл для допроса; у ликвидированных обнаружены зеленые ленты из скотча как опознавательный знак.
Кроме того, на покровском направлении ВС РФ продвигаются на севере Удачного, а также в направлении населенного пункта Казацкое близ Мирнограда. Они пытаются охватить Красноармейско-Дмитровскую агломерацию.
Южнодонецкое направление
На южно-донецком направлении российские войска, после взятия Новониколаевки, продолжают наступление в сторону Калиновского и ведут ожесточенные бои за Березовое. За последнюю неделю на днепропетровском направлении расширен буферный плацдарм, под контроль взяты Хорошее, Сосновка и Новопетровское.
Запорожское направление
На Запорожском фронте российские войска продолжают наступление в районе Степногорска, продвинувшись примерно на километр вглубь поселка. Кроме того, идут ожесточенные бои у Приморского, однако линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений. Также отмечается продвижение российских сил от Новониколаевки к Новоивановке.
Херсонское направление
На Херсонском участке фронта продолжается обмен ударами через реку Днепр. Город Херсон, а также его южная часть, по данным telegram-каналов, в настоящее время контролируются и используются исключительно живой силой противника.
Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ в лесу
Экипаж вертолета Ка-52М армейской авиации нанес удар авиационными ракетами по личному составу вооруженных сил Украины в лесистой местности в зоне ответственности группировки «Центр». После выполнения задачи вертолет успешно вернулся на базу, задействовав тепловые ловушки для защиты от возможных атак, передает Пятый канал.
