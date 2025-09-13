Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области в ходе активных наступательных действий. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны. Новость опубликована в telegram-канале.
Кроме того, в ежедневной сводке ведомства отмечается, что подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям так называемого иностранного легиона на территории ДНР. ВС РФ также поразили пункты управления, площадки запуска и места хранения вражеских беспилотников.
За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. По оценке Минобороны, общие потери украинских войск в зоне проведения специальной военной операции за сутки составили порядка 1 370 военнослужащих.
