ВСУ покинули Купянск: карта боевых действий в зоне СВО на 16 сентября

Украинские военные подразделения покинули Купянск после безуспешных попыток удержать город под натиском российских сил. За последние две недели потери ВСУ на этом направлении достигли порядка 1000 человек.
Помимо этого, военнослужащие России на 1,5 км расширили зону контроля севернее Степовой Новоселки, пишет WarGonzo. ВС РФ также ведут ожесточенные бои в районе ДНР и Харьковского направления. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Позиционные бои в Запорожье
Российские военные подразделения вошли в восточную часть города Степногорск. Об этом сообщают в telegram-канале WarGonzo. Одновременно на линии фронта в районе Приморского продолжаются позиционные бои.
ДНР
Покровское направление
ВС РФ продвигаются на Южно-Донецком направлении, развивая наступление в сторону Новоивановки и ведя бои за населенный пункт Березовое. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что российские военнослужащие полностью освободили село Ольговское. Бои также ведутся за Березовое и в районе Новоивановки.
Константиновское направление
Военнослужащие России ведут наступление на Константиновском направлении, продвигаясь по линии Александро-Шультино — Предтечино и в дачном массиве у Константиновки. Российские подразделения активизировали штурмовые действия в этом районе.
Краснолиманское направление
Наступление российских войск продолжается и на краснолиманском направлении. ВС РФ продвигаются в районе населенного пункта Среднее. Кроме того, они вошли в Шандриголово, а также ведут ожесточенные бои в Заречном. Отмечается, что дальнейшее продвижение российских войск у Ямполя способно существенно осложнить логистику украинских подразделений, удерживающих позиции в Северске.
Помимо этого сообщается, что расчет 122-мм гаубицы Д-30 мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанес точный удар по точке взлета беспилотников ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщает «Пятый канал». Огонь был открыт после обнаружения тщательно замаскированной базы беспилотников противника с помощью воздушной разведки.
Харьковское направление
Бои между подразделениями развернулись у трех населенных пунктов на границе — Отрадного, Бологовки и Двуречанского. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем telegram-канале. По его данным, российские военнослужащие приступили к выполнению задачи по созданию буферной зоны на приграничной территории. Кроме этого, российские бойцы в Купянске закрепляются в застройке. WarGonzo пишет, что военнослужащие на 1,5 км расширили зону контроля севернее Степовой Новоснлки.
Сумское направление
Операторы Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» нанесли удар по газораспределительной станции на сумском направлении с помощью беспилотников. Объект, обеспечивавший тыловые подразделения ВСУ, был поражен во время атаки FPV-дронами самолетного типа. Об этом сообщают в Минобороны России. В ведомстве отметили, что применение дронов прошло успешно несмотря на противодействие средств радиоэлектронной борьбы украинской стороны.
