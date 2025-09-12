Беспилотник-камикадзе «Упырь» ВС РФ успешно преодолел воздушную оборону украинских войск в Харьковской области. В районе населенного пункта Приколотное оператор украинского дрона-перехватчика попытался уничтожить российский БПЛА, однако перехват аппарата не увенчался успехом.
Помимо этого, бойцы ВС РФ пресекли попытку ротации противника на краматорско-дружковском направлении. В Минобороны уточнили, что ночью бойцы ВСУ попытались перебросить личный состав на этот участок, но точным ударом российской армии он был уничтожен. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Харьковское направление
Российский БПЛА «Упырь» сумел преодолеть системы противовоздушной обороны армии Украины на территории Харьковской области. Вблизи населенного пункта Приколотное оператор украинского дрона-перехватчика предпринял попытку уничтожить беспилотник, однако операция была неудачной. Соответствующую информацию приводит telegram-канал «Старше Эдды».
Красноармейское направление
В Минобороны сообщили, что один из бойцов штурмового подразделения группировки войск «Центр» выполнял боевую задачу, передвигаясь по открытому пространству вдоль разрушенной лесополосы в районе Красноармейска (ДНР). В ходе этого он отразил ряд атак FPV-дронов противника, а также уклонился от сбрасываемых с украинских беспилотников боеприпасов. В результате данных действий военнослужащий благополучно достиг позиций основной штурмовой группы.
Краматорско-дружковское направление
Военнослужащие инженерных подразделений и операторы FPV-дронов группировки войск «Южная» успешно пресекли попытку ротации ВСУ на краматорско-дружковском участке фронта. В Минобороны уточнили, что ночью противник попытался перебросить личный состав на это направление, используя боевую бронированную машину и пикап. На маршруте следования техника ВСУ сначала подорвалась на минных заграждениях, установленных российскими военными, а после была полностью уничтожена ударами FPV-дронов.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение замаскированной в лесополосе боевой машине пехоты БМП-2 противника. В операции использовались ударные беспилотники, управляемые по оптоволоконным линиям.
Херсонское направление
В течение последнего месяца расчеты беспилотников 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Днепр», уничтожили 11 украинских тяжелых дронов в Херсонской области. В российском оборонном ведомстве сообщили, что основная часть гексакоптеров была ликвидирована посредством воздушного тарана, тогда как остальные аппараты были обнаружены и уничтожены сброшенными на них боеприпасами.
Днепропетровское направление
ВС РФ расчетом гаубиц 2С3 «Акация» уничтожили позиции ВСУ
Расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» подразделений группировки войск «Восток» нанесли огневой удар по позициям противника, расположенным в лесу на территории Днепропетровской области. В Минобороны отметили, что опорный пункт ВСУ сбыла обнаружен в ходе разведки операторов БПЛА. После передачи координат артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение, уничтожив личный состав украинской армии, блиндажи и огневые точки.
ВС РФ расчетами «Ланцета» пресекли ротацию противника
Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» предотвратили ротацию подразделений ВС Украины в Днепропетровской области. Так, российские бойцы нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по автомобилю, перевозившему украинских военнослужащих. В результате этого транспортное средство и находившийся в нем личный состав противника были уничтожены прямым попаданием. Помимо этого, операторы ударных FPV-дронов уничтожили несколько джипов с украинскими военными, которые пытались прорваться к передовым позициям.
Часовоярское направление
Операторы ударных дронов-камикадзе «Молния-2» из состава Ивановского десантного соединения ликвидировали украинский расчет гексакоптеров типа «Баба-яга» в населенном пункте Николаевка, расположенном вблизи Часова Яра. В Минобороны подчеркнули, что «Молния-2» представляет собой модернизированную версию беспилотника, способную преодолевать дистанции до 50 километров. Дрон-камикадзе оснащен взрывчаткой массой до девяти килограммов и способен развивать значительную скорость полета как на малых, так и на больших высотах.
Су-34 ударил по пункту временной дислокации бойцов ВСУ
Экипаж многоцелевого сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, входящего в состав Воздушно-космических сил (ВКС), нанес авиационный удар по пункту временного размещения противника. Он находился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Для атаки были использованы авиабомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Удар наносился по заранее определенным координатам, после этого летчики вернулись на аэродром базирования, передает «Пятый канал».
