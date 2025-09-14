Российские военные наносят значительные потери элитным подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на добропольском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Безусловно, противник постоянно пытается контратаковать или атаковать по отдельным позициям, пытается обрезать, но, тем не менее, наши подразделения там находятся», — заявил глава ДНР в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. Он подчеркнул, что на данном участке фронта идет активное «перемалывание» наиболее подготовленных частей ВСУ.
Пушилин также сообщил, что на красноармейском направлении продолжаются городские бои. По его словам, российские бойцы ведут постепенный охват красноармейско-дмитровской агломерации, что затрудняет противнику маневрирование и переброску резервов.
Ранее Сырский признал многократное превосходство ВС РФ над ВСУ. По его словам, украинские военные на отдельных направлениях уступают в три, даже в шесть раз.
