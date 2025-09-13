Командир одного из подразделений специального назначения с позывным «Викинг» сообщил, что на запорожском направлении несколько офицеров Главного управления разведки Украины добровольно сдались в плен российским военнослужащим. По его словам, это стало возможным в результате успешно проведенной операции, в ходе которой бойцов ВСУ удалось вывести на позиции, находящиеся под контролем российских войск. Карта СВО на Украине — в материале URA.RU.
Удары по российским регионам
БПЛА сбили в Ростовской области
ВСУ атаковали Ростовскую область. Сили ПВО успешно отразили воздушную атаку, ликвидировав и перехватив беспилотные летательные аппараты на территории Миллеровского, Морозовского и Чертковского районов.
ВСУ атаковали автобус в Брянской области
В Брянской области на трассе Погар–Гремяч автобус, перевозивший работников одного из предприятий, подвергся двойному удару со стороны ВСУ, сообщил telegram-канал «Два майора». В результате происшествия пострадали водитель и четверо пассажиров транспортного средства, а также двое бойцов бригады «БАРС-Брянск», которые осуществляли эвакуацию и оказывали помощь пострадавшим.
Удары наносятся по территории Белгородской области
На территории Белгородской области фиксируются удары высокой интенсивности. В результате обстрела, осуществленного вооруженными силами Украины по городу Белгороду, погибла мирная жительница, сообщил telegram-канал «Два майора».
Там же заявили, что в районе населенного пункта Нижнее Березово-Второе грузовой автомобиль подвергся атаке с помощью FPV-дрона ВСУ, в результате чего ранения получил водитель. В поселке Пролетарский мужчина пострадал вследствие взрыва беспилотного летательного аппарата.
Кроме того, в селе Красный Октябрь в результате детонации вражеского беспилотника был ранен местный житель. Он с многочисленными осколочными повреждениями конечностей доставлен в медицинское учреждение попутным транспортом.
ВСУ ночью атаковали энергоблок Смоленской АЭС
На промышленной территории Смоленской атомной электростанции вблизи третьего энергоблока средствами ПВО был ликвидирован БПЛА, принадлежавший ВСУ. Согласно сообщению, при падении вражеского дрона произошло его взрывное срабатывание рядом с вентиляционной трубой энергоблока. В результате инцидента в нескольких вспомогательных зданиях выбило оконные стекла. Пострадавших нет.
ВСУ пытались атаковать поезд с боеприпасами
Исполняющий обязанности военного коменданта железнодорожной станции Майор Михаил Демидов сумел предотвратить подрыв состава с боеприпасами, принадлежащего Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.
На одном из участков территории, находящейся под контролем российских войск, Демидов отвечал за обеспечение безопасности военных грузоперевозок, когда начался обстрел. По информации, предоставленной ведомством, Демидов осознавал, что подрыв поезда способен привести к разрушению железнодорожного узла и нанести ущерб расположенному поблизости городу. Он оперативно перевел состав на запасной путь, тем самым вывел его из потенциально опасной зоны.
Сумское направление
ВСУ пытается прорвать оборону в Сумской области
В сумском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Противник сосредотачивает основные усилия на попытках прорвать оборону по флангам наступающих подразделений группировки войск «Север».
Как сообщил telegram-канал «Два майора», в районе к югу от Юнаковки авиационные и ракетные удары сорвали подготовку к атаке нескольких штурмовых подразделений 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате нанесенных ударов были ликвидированы значительные силы противника, а также уничтожены два танка и бронетранспортер «Страйкер».
ВСУ перебросили под Сумы батальон БПЛА
По данным российских силовых ведомств, командование Украины перебросило в Сумскую область 421-й батальон беспилотных систем «Сапсан», относящийся к десантно-штурмовым войскам ВСУ. Сообщается, что это подразделение ранее находилось на донецком направлении и было передислоцировано на северо-восток. Кроме того, отмечается, что в районах Сумской и Харьковской областей сосредоточены подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, переброшенных с различных участков линии фронта.
Харьковское направление
На харьковском направлении ВС РФ продолжают вести интенсивные боевые действия в лесистой местности к западу от Синельниково, на левобережье реки Волчья, а также в районе Хатненского участка. Как пишет «Два майора», даже по наиболее оптимистичным данным, продвижение на этих рубежах составляет порядка ста метров в сутки.
Купянское направление
Как сообщил telegram-канал «Два майора», на вражеских ресурсах распространяются сведения о том, что российские военные воспользовались газопроводом для выхода к окраинам Купянска. Вход в трубу расположен в районе населенного пункта Лиман Первый на восточном берегу реки Оскол, а весь путь по данному маршруту занимает приблизительно четыре дня.
Как сообщил Life, в коридоре они использовали специальные тележки и электросамокаты. Весь путь занял четверо суток, бойцам приходилось спать в шахтах для труб.
Красноллиманское направление
На краснолиманском направлении российские силы осуществляют наступательные операции вблизи населенных пунктов Шандриголово и Дерилово, пишет «Два майора». Кроме того, подразделения вооруженных сил России продолжают атакующие действия в районе населенного пункта Заречное и в Серебрянском лесничестве.
Запорожское направление
ВС РФ ведут бои у Степногорска
На запорожском направлении вблизи Степногорска продолжаются интенсивные боевые столкновения за контроль над южной частью населенного пункта. Как сообщил «Два майора», военнослужащие 108-го десантно-штурмового полка ликвидировали здание железнодорожной станции в Приморском, ранее превращенное силами ВСУ в укрепленную позицию. Расстояние от текущей линии фронта до Запорожья составляет порядка 20 километров.
Офицеры ГУР Украины сдались в плен
Командир подразделения специального назначения с позывным Викинг сообщил, что на запорожском направлении российским десантникам сдались офицеры Главного управления разведки Украины. По его словам, сдача украинских разведчиков стала возможной в результате успешно проведенной операции, в ходе которой группа бойцов ВСУ была выманена на территории, находящиеся под контролем российских военных.
ВС РФ взяли в полуохват Запорожье
Российские войска продолжают освобождение новых населенных пунктов в Днепропетровской области, об этом сообщил депутат Законодательного собрания региона и заместителя председателя комитета по вопросам обороны, сотрудничества с правоохранительными органами и чрезвычайных ситуаций, а также участника специальной военной операции Сергея Юрченко. При этом, по его словам, город Запорожье, находящийся под контролем украинских вооруженных сил, оказывается в полуохвате.
