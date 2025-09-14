У армии Украины появился новый командующий в лице Великобритании: главное об СВО 14 сентября

Великобритания взяла на себя руководство украинскими военными на официальном уровне. Об этом сообщил военкор Александр Коц, ссылаясь на материал британского издания UK Defence Journal. Так, 14 сентября в столице Украины начал функционировать штаб Многонациональных сил Украины (MNF-U). Как отмечает Коц, данный шаг свидетельствует о формальном переходе управления украинской армией от Штатов к Великобритании. Главное о спецоперации на Украине за 14 сентября — в материале URA.RU.
Британия приняла на себя командование ВСУ
Великобритания официально приняла на себя руководство украинскими войсками. Александр Коц сообщил, что в Киеве начал функционировать штаб MNF-U. Данный шаг ознаменовал собой формальную передачу контроля над вооруженными силами Украины от США к Британии. Уже назначен командующий — британский офицер в звании генерал-майора. Коц также подчеркнул, что Великобритания и Франция совместно формируют так называемое «трехзвездочное командование» более высокого уровня. По его данным, в структуру MNF-U входит свыше 30 государств. Официально основными задачами штаба заявлены координация действий и реагирование на возможные угрозы. Однако конкретные направления работы данной организации пока остаются не раскрытыми.
Александр Коц отметил, что инициатива по созданию так называемого многонационального штаба на территории Украины изначально обречена на провал. Он напомнил, что российское руководство неоднократно заявляло о невозможности присутствия военных НАТО на Украине, подчеркивая, что этот вопрос не подлежит обсуждению ни при каких условиях. Несмотря на это, западные государства продолжают расширять взаимодействие с Киевом посредством формирования новых командных структур.
День конфликта с РФ стоит Украине 172 млн долларов
Глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что ежедневные расходы Украины на ведение конфликта с Россией составляют 172 миллиона долларов. По его словам, противостояние с государством, обладающим значительными ресурсами, требует колоссальных финансовых затрат из-за внедрения новых технологий.
ВС РФ уничтожили центры подготовки операторов дронов и наемников
В течение последних суток российская армия атаковала 142 точки размещения украинских военных и иностранных наемников, ликвидировав при этом центры подготовки операторов беспилотников. В Минобороны РФ также сообщили, что подразделения противовоздушной обороны перехватили 361 дрон, четыре авиабомбы и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
За сутки ВСУ потеряли больше 1 000 солдат и сотни БПЛА
За прошедшие сутки ВС Украины понесли потери примерно в 1 330 военнослужащих в ходе боев с российскими подразделениями на различных участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ «перемалывают» элитных бойцов противника на добропольском участке
Российские войска продолжают наносить серьезные удары по элитным подразделениям украинской армии на добропольском направлении. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что в этом районе фронта ведутся интенсивные боевые действия. Кроме того, по его словам, на красноармейском направлении сохраняется высокая активность городских боев. ВС РФ постепенно охватывают красноармейско-дмитровскую агломерацию, что существенно осложняет ВСУ возможность маневрирования и переброски резервных подразделений.
Лиманское направление: тяжелые бои на севере, ВС РФ приближаются к Ямполю
На лиманском участке продолжаются интенсивные боевые действия на северном участке фронта — между реками Нитриус и Жеребец. Противник регулярно предпринимает попытки контратак на линии Редкодуб — Новомихайловка. Подразделения 144-й мотострелковой дивизии наносят удары по позициям пехоты ВСУ с применением беспилотников и артиллерии, однако полностью вытеснить украинских бойцов из населенного пункта пока не удается. Также постепенно прояснится ситуация на северном фланге у населенного пункта Шандриголово в районе Среднего. Российским силам удалось некоторое время назад форсировать реку Нитриус и занять Среднее, откуда продолжается продвижение в западном направлении — к Коровьему Яру и Александровке.
В самом Шандриголово продолжаются ожесточенные встречные бои практически на всей территории поселка. Восточные балки и подступы к населенному пункту уже были зачищены российскими подразделениями, однако серьезную опасность по-прежнему представляют беспилотники ВСУ. Информации о продвижении войск на участке Заречного на данный момент не поступает.
На южном направлении передовые штурмовые подразделения ВС РФ вплотную подходят к Ямполю. В соцсетях уже несколько дней распространяется информация о боях в районе страусиной фермы, а трасса Ямполь-Заречное, по неподтвержденным данным, находится под огневым контролем российских сил. В случае подтверждения этих сведений можно будет говорить о полной потере противником контроля над Серебрянским лесничеством, передает telegram-канал «Два майора».
