Губернатор Тюменской области лично оценил, как исполнили его поручение провести капитальный ремонт в тюменской поликлинике №6. Об э том в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.
«По ремонту в 6-й городской поликлиники обращение поступило на прямую линию в 2021 году. Дал поручение — привести помещение в порядок. Работы здесь начались в сентябре, на сегодня все готово. Мы планомерно ведем работу по обновлению медицинских учреждений как в городах, так и в небольших населенных пунктах нашей области», — цитирует информцентр Моора.
Отмечается, что поликлиника возобновила прием пациентов. Во взрослом отделении работают все узкие специалисты, уточняет инфоцентр.
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