Александр Моор оценил, как тюменский депздрав исполнил его поручение. Фото

Губернатор Тюменской области дал оценку капитальному ремонту городской поликлиники

14 июля 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Александр Моор дал поручение отремонтировать здание поликлиники №6 в Тюмени еще в 2021 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области лично оценил, как исполнили его поручение провести капитальный ремонт в тюменской поликлинике №6. Об э том в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «По ремонту в 6-й городской поликлиники обращение поступило на прямую линию в 2021 году. Дал поручение — привести помещение в порядок. Работы здесь начались в сентябре, на сегодня все готово. Мы планомерно ведем работу по обновлению медицинских учреждений как в городах, так и в небольших населенных пунктах нашей области», — цитирует информцентр Моора. Отмечается, что поликлиника возобновила прием пациентов. Во взрослом отделении работают все узкие специалисты, уточняет инфоцентр.

Губернатор Тюменской области лично оценил, как исполнили его поручение провести капитальный ремонт в тюменской поликлинике №6. Об э том в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «По ремонту в 6-й городской поликлиники обращение поступило на прямую линию в 2021 году. Дал поручение — привести помещение в порядок. Работы здесь начались в сентябре, на сегодня все готово. Мы планомерно ведем работу по обновлению медицинских учреждений как в городах, так и в небольших населенных пунктах нашей области», — цитирует информцентр Моора. Отмечается, что поликлиника возобновила прием пациентов. Во взрослом отделении работают все узкие специалисты, уточняет инфоцентр.