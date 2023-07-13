13 июля 2023

Александр Моор оценил, как тюменский депздрав исполнил его поручение. Фото

Губернатор Тюменской области дал оценку капитальному ремонту городской поликлиники
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор дал поручение отремонтировать здание поликлиники №6 в Тюмени еще в 2021 году Фото:

Губернатор Тюменской области лично оценил, как исполнили его поручение провести капитальный ремонт в тюменской поликлинике №6. Об э том в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«По ремонту в 6-й городской поликлиники обращение поступило на прямую линию в 2021 году. Дал поручение — привести помещение в порядок. Работы здесь начались в сентябре, на сегодня все готово. Мы планомерно ведем работу по обновлению медицинских учреждений как в городах, так и в небольших населенных пунктах нашей области», — цитирует информцентр Моора.

Отмечается, что поликлиника возобновила прием пациентов. Во взрослом отделении работают все узкие специалисты, уточняет инфоцентр.

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Губернатор Тюменской области лично оценил, как исполнили его поручение провести капитальный ремонт в тюменской поликлинике №6. Об э том в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «По ремонту в 6-й городской поликлиники обращение поступило на прямую линию в 2021 году. Дал поручение — привести помещение в порядок. Работы здесь начались в сентябре, на сегодня все готово. Мы планомерно ведем работу по обновлению медицинских учреждений как в городах, так и в небольших населенных пунктах нашей области», — цитирует информцентр Моора. Отмечается, что поликлиника возобновила прием пациентов. Во взрослом отделении работают все узкие специалисты, уточняет инфоцентр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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