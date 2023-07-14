14 июля 2023
13 июля 2023

В Тюмени на День города выступит легендарная группа

В Тюмени на День города выступит группа «ЛЮБЭ»
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган, расторгуев николай, группа любэ
Концерт группы «ЛЮБЭ» пройдет на площади 400-летия Тюмени Фото:

На Дне города в Тюмени на площади 400-летия состоится концерт группы «ЛЮБЭ». Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук.

«Благодаря нашей компании „Страна Девелопмент“ на площади 400-летия Тюмени вечером пройдет концерт легендарной группы „ЛЮБЭ“. А в 22:00 еще один подарок от меценатов — благотворительного фонда „Золотые ворота Сибири“ жители Тюмени станут свидетелями красочного праздничного салюта в честь бессмертного подвига тюменцев в годы войны и героев СВО, которые сегодня вносят главный вклад в дело Победы», — сообщил глава города в своем telegram-канале.

Еще власти города планируют рассказать жителям и гостям о подвигах земляков-тюменцев, военнослужащих и тружениках тыла в годы ВОВ. А также поговорят о наших современниках — наследниках и продолжателях традиций дедов и прадедов, защищающих наше Отчество сегодня.

Ранее URA.RU писало, что 29 июля Тюмень будет отмечать свое 437-летие. Ко Дню города вернется международный турнир по ММА. Накануне празднования, 28 июля проведут бой между тюменцем Алексеем Кунченко и дагестанцем Шамилем Мусаевым.

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На Дне города в Тюмени на площади 400-летия состоится концерт группы «ЛЮБЭ». Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук. «Благодаря нашей компании „Страна Девелопмент“ на площади 400-летия Тюмени вечером пройдет концерт легендарной группы „ЛЮБЭ“. А в 22:00 еще один подарок от меценатов — благотворительного фонда „Золотые ворота Сибири“ жители Тюмени станут свидетелями красочного праздничного салюта в честь бессмертного подвига тюменцев в годы войны и героев СВО, которые сегодня вносят главный вклад в дело Победы», — сообщил глава города в своем telegram-канале. Еще власти города планируют рассказать жителям и гостям о подвигах земляков-тюменцев, военнослужащих и тружениках тыла в годы ВОВ. А также поговорят о наших современниках — наследниках и продолжателях традиций дедов и прадедов, защищающих наше Отчество сегодня. Ранее URA.RU писало, что 29 июля Тюмень будет отмечать свое 437-летие. Ко Дню города вернется международный турнир по ММА. Накануне празднования, 28 июля проведут бой между тюменцем Алексеем Кунченко и дагестанцем Шамилем Мусаевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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