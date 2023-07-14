В Тюмени на День города выступит легендарная группа

На Дне города в Тюмени на площади 400-летия состоится концерт группы «ЛЮБЭ». Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук.
«Благодаря нашей компании „Страна Девелопмент“ на площади 400-летия Тюмени вечером пройдет концерт легендарной группы „ЛЮБЭ“. А в 22:00 еще один подарок от меценатов — благотворительного фонда „Золотые ворота Сибири“ жители Тюмени станут свидетелями красочного праздничного салюта в честь бессмертного подвига тюменцев в годы войны и героев СВО, которые сегодня вносят главный вклад в дело Победы», — сообщил глава города в своем telegram-канале.
Еще власти города планируют рассказать жителям и гостям о подвигах земляков-тюменцев, военнослужащих и тружениках тыла в годы ВОВ. А также поговорят о наших современниках — наследниках и продолжателях традиций дедов и прадедов, защищающих наше Отчество сегодня.
Ранее URA.RU писало, что 29 июля Тюмень будет отмечать свое 437-летие. Ко Дню города вернется международный турнир по ММА. Накануне празднования, 28 июля проведут бой между тюменцем Алексеем Кунченко и дагестанцем Шамилем Мусаевым.
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