14 июля 2023
13 июля 2023

В Тюменской области увеличилось количество ДТП с участием пешеходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в прививочном комплексе в торговом центре «Стрекоза». Курган, пешеходный переход
В 2023 году зафиксировано 289 ДТП с участием пешеходов Фото:

В Тюменской области в 2023 году стало больше ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«В этом году число наездов на пешеходов выросло. В регионе произошло 289 ДТП с участием пешеходов, 11 человек погибли, 285 ранены», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что в каждом третьем ДТП виноваты сами пешеходы, которые нарушают правила дорожного движения.

Инспекторы напоминают пешеходам о необходимости убедится в безопасности перехода проезжей части. И просят не пользоваться мобильными устройствами и наушниками.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в результате ДТП погиб водитель и пешеход, которого он сбил. Предположительно, причиной смерти водителя стал сердечный приступ.

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В Тюменской области в 2023 году стало больше ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. «В этом году число наездов на пешеходов выросло. В регионе произошло 289 ДТП с участием пешеходов, 11 человек погибли, 285 ранены», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что в каждом третьем ДТП виноваты сами пешеходы, которые нарушают правила дорожного движения. Инспекторы напоминают пешеходам о необходимости убедится в безопасности перехода проезжей части. И просят не пользоваться мобильными устройствами и наушниками. Ранее сообщалось, что в Тюменской области в результате ДТП погиб водитель и пешеход, которого он сбил. Предположительно, причиной смерти водителя стал сердечный приступ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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