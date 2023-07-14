В Тюменской области увеличилось количество ДТП с участием пешеходов

В Тюменской области в 2023 году стало больше ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
«В этом году число наездов на пешеходов выросло. В регионе произошло 289 ДТП с участием пешеходов, 11 человек погибли, 285 ранены», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что в каждом третьем ДТП виноваты сами пешеходы, которые нарушают правила дорожного движения.
Инспекторы напоминают пешеходам о необходимости убедится в безопасности перехода проезжей части. И просят не пользоваться мобильными устройствами и наушниками.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области в результате ДТП погиб водитель и пешеход, которого он сбил. Предположительно, причиной смерти водителя стал сердечный приступ.
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