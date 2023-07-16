В Ноябрьске водители недовольны пробками в аэропорту из-за ремонта парковки

В аэропорту Ноябрьска образовались пробки из-за ремонта парковки (фото из архива) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО), из-за реконструкции автостоянки возле аэропорта, возникают большие очереди автомобилей, из-за того, что водители не могут сориентироваться, куда им ехать. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Для того, чтобы встретить пассажиров, прилетающих в Ноябрьск, нужно ехать к багажному отделению, а не в аэропорт. Не все это знают, поэтому возникает путаница, водители вынуждены совершать лишние маневры в условиях ограниченного пространства, что неизбежно приводит к пробкам», — сообщает корреспондент агентства.

Водители возмущаются тем, что нигде не указано место встречи пассажиров. «Указали бы, где встречать гостей», — жалуются они.

В пресс-службе администрации Ноябрьска пояснили, что навигационные знаки присутствуют и попросили водителей быть внимательными при движении. Иногородним водителям напомнили, что встречать прибывающих в город следует у багажного отделения.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair, которой принадлежит аэропорт. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска пожаловались на долгое время ожидания багажа, после почти одновременного прибытия нескольких рейсов. Прилетевшие около часа не могли покинуть аэропорт.

Водители не знают куда ехать для встречи пассажиров Фото: URA.RU

Из-за этого образуются пробки Фото: URA.RU